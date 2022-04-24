金門馬拉松濃霧中開跑　桃園雲豹啦啦隊應援炒熱氣氛

記者林名揚／金門報導

金門環島馬拉松24日正式舉辦，因應國內本土疫情持續升溫，金門縣府也應規定要求參與跑者均須打滿第三劑才可以參加，而桃園雲豹啦啦隊也亮麗登場炒熱氣氛，為跑者們加油，吸引不少目光。

▲2022金門馬拉松邀請桃園雲豹啦啦隊前來應援炒熱氣氛。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門馬舉辦第15屆第一次碰到此濃霧及高濕度氣候，今年競賽組三個組別同時出發，成績稍受影響，男子組10.8公里由台灣長跑好手陳秉豐以38分06秒拿下冠軍，女子組的部分由陳彥蓉以1小時39秒完賽。在男子半馬最後由吳家昌以以1小時17分08拿下半馬組冠軍；女子半馬則由「長跑精靈」蘇鳳婷以1小時22分23二度封后，今年金門馬全程男子組冠軍由金門在地好手何盡平選手以2小時35分57秒封王，也是繼2010年後第二度在金門馬拉松封王，女子組則由張芷瑄以3小時05秒封后。

在賽道的部分特別規劃全新路線，由金湖綜合體育館起跑往金寧、金城方向繞太武山下優美道路折返金湖起點，路線是AIMS國際馬拉松總會認證，今年還是以國軍吉普車做為賽道前導車，在沿途擺軍事裝備供跑者拍照。除了陽剛味外，今年首次邀請桃園雲豹啦啦隊擔任應援啦啦隊，除了活動開場前的表演外，也在30公里處的水站區旁幫選手灑水降溫加油打氣，而27.5公里及32.5公里也有服務人員為選手降溫噴灑霧水。而每年最有看頭的與體重相等金酒的抽獎活動中，由鍾皓翔選手幸運中獎，一口氣抱走與他體重等重共 4箱的金門高粱酒，羡煞現場跑者。