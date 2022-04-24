南台灣炎熱飆36度以上！　「高雄、屏東」亮高溫燈號

▲氣象局發布高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。（圖／氣象局提供）



記者許展溢／台北報導

天氣晴朗炎熱，南台灣飆36度以上，氣象局今（24日）發布中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾注意。

氣象局呼籲，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

