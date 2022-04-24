極樂高雄3天17例確診！5家娛樂場所曝　最毒「彩虹林」12人中

▲高雄近日公布熱點足跡又驚見多家娛樂場所。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄娛樂圈疫情又復燃！繼彩虹林小吃部員工確診後，羅馬商務酒店、168商務酒店也接續出現確診者足跡，23日再新增H男模會館、大帝國舞廳，總計有5店17人染疫。市長陳其邁將於下午3點召開疫情記者會，說明最新疫調狀況。

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▲彩虹林小吃部是俗稱的「越南店」。（圖／翻攝自Google地圖）

娛樂場所部分，21日先爆出4例個案。指標個案是仁武區彩虹林小吃部廚房員工，初步了解，個案於社區活動時染疫，進而感染同職場同事，經擴大匡列後，22日再有2名工作人員染疫，23日再新增6例，總計同家小吃部就有12例確診者。

▲168商務酒店大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

在三民區羅馬帝國商務酒店部分，22日新增2名確診者活動史，其中一名個案因症就醫，採檢確診後，經衛生單位疫調匡列，再揪出同行密切友人也染疫。經疫調，發現這2人在社區與特定確診個案有接觸，研判是在社區感染，此案還在疫調中。

同日，新興區168商務酒店也有1例確診足跡，一名工作人員因出現症狀就醫，因為是單一個案，所以在傳染鏈追溯上，鎖定密切接觸對象，目前都已匡列採檢中。

▲H男模會館清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府昨(23日)公布確診熱點足跡裡，再驚見2家娛樂場所，分別是前金區H男模會館有1例，苓雅區大帝國舞廳1例，個案仍疫調中。