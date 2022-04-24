北市每年廚餘量等同3.5座101　蔣萬安找解方！揪上百青年腦力激盪

▲蔣萬安參加「2022食物循環設計一日工作坊」。（圖／跨領域創新協會提供）



記者杜冠霖／台北報導

跨領域創新協會23日舉辦「2022食物循環設計一日工作坊」，協會理事長蔣萬安開幕致詞表示，以台北市來說，每年會產生3.5座101大樓高度的廚餘量，希望這次的工作坊邀請大家從日常的食物循環出發，藉由設計發想，一同解決剩食的問題。

蔣萬安說，這次的工作坊邀請大家從日常的食物循環出發，藉由設計發想，打破既定框架、跳脫思考限制，希望可以找出創意、具體的行動方案，一同解決剩食的問題；未來更希望將這樣創意激盪的模式，持續運用在各項市政的政策研擬過程，與大家一同努力，找到台北市永續發展的無限可能。

蔣萬安指出，雖然提到永續發展、2050淨零碳排等環境議題，大家可能感覺比較遙遠，事實上這是我們每天都會碰到的問題；以台北市來說，每年會產生3.5座101大樓高度的廚餘量，其實非常驚人，因此這個議題不只是環保署、團膳業者或餐廳飯店需要關心，每個人都可以從日常生活中來思考這個問題，為環境盡一份心力。

「食物循環設計工作坊」除了規劃設計思考工作坊，也安排了Figma數位介面設計工具，教學員運用科技改善、解決問題。此外，這次活動的業師、評審陣容包含，里長方荷生、中華民國餐盒食品商業同業會全國聯合會理事長陳明信、大享食育協會秘書長黃嘉琳、開平餐飲學校主廚之家中餐組組長朱華慶，以及1919食物銀行總監張謙芳等。

活動尾聲，也評選出前三名組別，以及設計獎、創新獎、永續獎；蔣萬安頒獎時提到，感謝青年朋友們今天一同「奮鬥」了九個小時，16組的報告中，有非常多很有創意、很棒的方案，甚至部分方案有高度執行的可行性，希望將來有機會轉化成台北市城市治理的政策工具，而這也是協會特別舉辦工作坊的目的，藉此集結大家的智慧、創意和科技能量，一同解決台北市的公眾議題。

蔣萬安最後說，再過兩年就是台北市建城140週年，正因為我們居住在一個發展超過100年的國際城市，未來的市府的政策思考，不應該只是城市發展的問題，更該納入城市永續的方向；接下來，跨領域創新協會仍會不定期針對各項議題，舉辦活動及工作坊，邀請所有的好朋友一同參與，透過大家的力量讓台北市更好、讓台灣更好。

▼蔣萬安參加「2022食物循環設計一日工作坊」。（圖／跨領域創新協會提供）

