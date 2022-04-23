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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強選桃市長被卡「對國民黨失望透頂」　蔣萬安：相信會有妥善處理

▲立委蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

▲立委蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員羅智強不顧主席朱立倫與秘書長黃健庭反對，仍極力爭取桃園市長提名，但也坦言對國民黨「勸退」的作法感到失望透頂。國民黨立委蔣萬安23日被問及此事表示，黨中央應該會有整體評估，相信桃園市長提名會有妥善的處理。

對於近日被關注中正、萬華、內湖、南港、士林、北投等區民調稍微低，所以才積極回訪？蔣萬安說，台北市只要需求再哪，服務就到哪，自己跟在地議員合作密切，接下來會跟議員持續合作，鄉親有需要，服務就送到。他也提及，曾有地方鄉親希望他再可以設點法律諮詢，於是他就在士林、北投設立法律諮詢的服務。

針對自己幫特定議員參選人錄音拜票，有其他參選人覺得不公平而表達抗議，卻遭台北市黨部約談一事，蔣萬安回應，自己初衷就是鼓勵優秀新人參與公共事務，只要他們願意找他幫忙，他都非常樂意。市黨部負責初選提名作業，「我們尊重」，也希望初選作業順利、提名作業過程可以維持黨內和諧。

先前提出的中正紀念堂轉型成台灣紀念建設館被深藍人士反對，蔣萬安表示，兩位蔣總統對中華民國，對於台灣這片土地的貢獻是極大，不容抹滅，他提出這樣的看法，是要對抗民進黨的汙名化，希望這一題能讓大家好好討論；接下來應該要聽取民眾聲音，絕不允許任何政黨、少數官員，藉由這樣的議題來操弄、製造社會對立。

至於名嘴溫朗東寫文章指新北市長侯友宜借團隊人到蔣萬安團隊一事，蔣萬安說，只要是優秀人才，都希望納入團隊、擴大服務，一直都是如此，不需要有過多聯想。

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