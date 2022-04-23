月底單日確診恐破萬　蔣萬安獻3策：擴大防疫車隊

▲指揮中心採納蔣萬安提出的「以篩代隔」建議，蔣萬安續提防疫3建議。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，為了讓民眾回歸正常生活，國民黨立委蔣萬安提出「以篩代隔」的建議後，獲得指揮中心採納。面對接下來每日確診人數很可能破萬，以及防疫目標已轉向減災共存，蔣萬安再提出3項建議，要請政府趕快做到。

第一，蔣萬安表示，趕快提高長輩的疫苗覆蓋率，台灣還有很多長輩還沒完整接種三劑疫苗，韓國年長者完整接踵疫苗的比率高達九成以上，我們可以參考他們的做法，從寬、從速審理疫苗受害救濟案件，提高長者打疫苗的意願，降低染疫後重症死亡的風險。

第二，做好輕重症分流，確保醫療量能。蔣萬安指出，估計未來將會有超過百萬人確診，如何落實輕重分流，確保醫療量能，指揮中心要加速盤點公共衛生人力，將人力從疫調框列，轉移到醫療分流、提升長者疫苗接種率等工作，不要讓大家沒日沒夜爆肝工作，都快累垮了，卻無法讓有限的人力做最有效的運用。

第三，盤點擴大救護車及防疫計程車配置。蔣萬安表示，疫情來勢洶洶，接下來居家照護的人數一定會大幅上升，中重症的比例也有可能隨之增加，政府必須趕快盤點救護車、防疫車隊、防疫計程車的量能，並擴大編制，讓民眾在居家照護期間，如果有就醫的需求，甚至是發生緊急情況，在第一時間都能叫的到車，獲得醫療協助。