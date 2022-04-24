國民黨北市議員第一選區初選　林杏兒「捲土重來」勝出

▲林杏兒。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

2022九合一選舉將於11月26日登場，針對台北市議員部分採取「N＋1」策略，而台北市國民黨部選舉登記分為2階段，其中第1階段的第一選區初選於4月24日出爐，除了現任議員不須參與初選外，新人部分由副發言人林杏兒勝出。

國民黨台北市議員提名規劃，將於第一選區士林北投提名4人、第二選區提名5人、第三選區提名6人、第四選區提名4人、第五選區提名4人，以及第六選區提名8人，平地及山地原住民各1人。國民黨第一選區登記人選，包括現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱，新人部分則有文傳會副主委兼發言人黃子哲、副發言人林杏兒捲土重來。

國民黨台北市黨部24日表示，第一選區初選已於4月21、22、23日進行電話民調，委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行，初選由林杏兒勝出，其餘參選同志均表現民主風範、君子風度。



國民黨台北市委員會主委黃呂錦茹表示，士林北投第一選區，核定額度為四席，現任議員不參與初選，初選勝出者為林杏兒，將與現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱一起投入2022年底三合一第一選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。

依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第一選區由林杏兒贏得初選，5月中旬前，將一併與3位現任議員，提報中央選策會核定。