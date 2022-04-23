「基隆城市觀光論壇」線上開跑　8職人分享故事喚起城市記憶

▲「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」線上開跑。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆不只是基隆！基隆市政府讓更多民眾能體驗基隆，特別將「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」搬上魅力基隆YouTube頻道，由7位在各自領域堅持社會創新與社會設計的基隆職人，分享這個值得他們驕傲與安居樂業的城市，市長林右昌也特地擔任第8位職人，一同分享基隆經驗。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，新冠肺炎疫情改變了民眾生活方式，市府也開啟新型態的觀光行銷模式，不遺餘力行銷基隆，不僅建置Time for Taiwan線上基隆館，透過數位線上展館介紹基隆，更將「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」上傳至魅力基隆YouTube頻道，突破空間及時間的限制，結合民眾使用3C的習慣，只要在家就能跟著基隆在地職人一起體驗基隆。

「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」邀請了台灣第一位爵士小號演奏碩士的演奏家魏廣皓、拿下莫斯科國際攝影獎建築類第一名的楊宗翰、帶領和平島公園獲得金點設計獎及亞洲唯一取得ISO 20121永續認證的黃偉傑、獨自完成西班牙朝聖之路的單彥博、鷄籠中元祭的主責道長李戊己、參與基隆社區營造也是基隆女婿的吳宜晏、深愛咖啡文化的基隆媳婦郭鳳琳，還有雙魚B理科市長林右昌，8位來自各專業領域的職人跟大家分享屬於他們的生命故事，不僅展現多變的基隆魅力，也找到讓人long stay基隆的理由。

曾姿雯也提到，基隆是一個文化底蘊深厚的城市，近幾年市府大力推動城市行銷，優化友善的觀光遊憩環境，提升了大家對基隆的好感度，更讓許多青年回到基隆運用他們精湛的手藝、專業的角度在這片土地深耕，撰寫著一篇篇的生命故事，在18分鐘的演講中，不僅僅是看到一位講者，而是認識一位朋友，學習他們的生命厚度，喚起基隆人的城市記憶。

「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」相關連結：《基隆旅遊網》臉書粉專；魅力基隆Youtube頻道：魏廣晧、楊宗翰、黃偉傑、單彥博、李戊己、吳宜晏、郭鳳琳、林右昌。

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