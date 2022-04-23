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健身完突倒地腦死！　他苦撐63小時「心臟跳到妻兒趕到」才斷氣

▲▼ 新加坡一名日本健身男突倒地後死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 新加坡一名日本健身男突倒地後死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一家日式居酒屋主廚平時身體健康，熱愛健身，17日上健身房運動時卻突然暈倒，送醫時已經腦死昏迷，但他的心臟仍持續跳動63個小時，撐到妻子和二個年幼的兒子從日本飛抵新加坡後撒手人寰，沒能來得及完成自己開餐廳的夢想。

綜合《新明日報》、《中國報》報導，41歲日本男子田中秀幸生前在新加坡一家居酒屋擔任主廚，居酒屋老闆遠山大輔20日在臉書發文說明，「很難接受這個突如其來的消息，但我們的同事田中秀幸今天早上已經離開我們，到天堂去了。」

41歲的田中平常一周上健身房五次，除了事發前一周鍛鍊後曾喊頭痛以外，身體並無異狀，17日下午趁休假時獨自去健身，運動過後坐下時突然暈倒，其他客人馬上叫救護車。當時健身房正好有醫師在場，第一時間為他急救，但他送院時已經腦死，心臟停止跳動，醫護急救後才恢復心跳。

田中的妻子及二個分別為7歲、5歲的兒子遠在日本，得知噩耗後於19日飛抵新加坡。遠山在貼文中感嘆，田中雖已腦死，仍擁有頑強鬥志，心臟不借助外力，持續跳動63個小時，撐到家人趕到後才斷氣，最終死於蜘蛛網膜下腔出血，也就是腦出血。

遠山提到，田中一直夢想著開一家自己的餐廳，沒想到簽約的2天前發生悲劇，令許多常客感到痛心，紛紛留言哀悼。

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