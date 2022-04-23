南韓總統就職典禮5／10登場　砸7775萬破紀錄！日相是否出席引關注

▲ 尹錫悅將於5月10日就職。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統當選人尹錫悅將於5月10日上任，就職典禮預計邀請4.1萬人出席，預算達33億韓元（約新台幣7775萬元），創下史上新高。日本首相岸田文雄也受邀參加，出席與否引發關注。

《韓聯社》報導，尹錫悅就職典禮籌備委員會發言人金沇珠23日宣布，5月10日的典禮確定將邀請4.1萬人參加，詳細名單仍在討論。申請參加典禮的民眾則須經過抽籤，結果將於29日出爐。

首爾鐘路區的普信閣將於10日午夜0時敲鐘，宣告尹錫悅任期開始，而尹錫悅當天上午將在江南瑞草自宅舉行簡單的慶祝儀式，並前往國立顯忠院參拜，約11時（台灣時間上午10時）抵達汝矣島國會議事堂前廣場的典禮現場。邀請人數較原計畫增加許多，料是受到南韓解除社交距離限制的影響，不過所有出席人員仍須佩戴口罩。

南韓前總統朴槿惠就職典禮約有7萬人參加，李明博就職典禮約有5萬人。而朴槿惠被彈劾後，現任總統文在寅上任時僅邀請約500人，在國會大廳舉行簡單儀式。

尹錫悅就職典禮預算達33億韓元，創下最高紀錄，籌委會對此則表示，這是因物價上漲所致。回顧歷屆典禮花費，前總統金泳三為10億，金大中14億，盧武鉉20億，李明博24億，朴瑾惠則是31億。

朴槿惠出席典禮與否受到關注，金沇珠對此說明，尹錫悅已經親自邀約，也遵循慣例邀請盧武鉉遺孀權良淑等前總統遺屬。

另一方面，籌委會也邀請日本首相岸田文雄出席典禮，若成真將是2008年李明博就任儀式過後，時任日相睽違14年參加南韓總統就職典禮。日韓關係2008年後急速惡化，加上南韓民眾反日情緒強烈，文在寅政府時期更是來到最低點。若岸田出席尹錫悅就職典禮，有望成為修復兩國關係的開始。

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