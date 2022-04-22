雲林公益音樂會不喊卡　邀請南方二重唱、殷正洋為療癒而唱

▲「雲林藝閃閃感恩音樂會」，4/30將邀請南方二重唱蒞臨演唱。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

確診數遽增的衝擊再度造成大眾生活受影響，雲林縣政府與台灣電力公司合作將於4月30日在斗六藝術水岸園區舉辦「雲林藝閃閃感恩音樂會」，邀請殷正洋、李麗芬、南方二重唱、涂佩岑、謝宜君…等知名歌手演唱，除了在護士節前夕向防疫英雄致敬，也在母親節讓媽媽們回味經典名曲，一同度過美好夜晚。

雲林縣長張麗善表示，雖然疫情正在高峰期間，也深深影響到大家的生活，但仍希望透過舉辦這場感恩音樂會，用音樂跨越空間，為大家帶來力量與勇氣。也感謝所有患難與共、堅守崗位的縣民，期盼民眾能在忙碌的防疫生活中，適時停下腳步、梳理心情，來聽場放鬆的音樂會，療癒身心積蓄正能量，持續邁步前進。

▲雲林縣政府與台灣電力公司合作將於4月30日在斗六藝術水岸園區舉辦「雲林藝閃閃感恩音樂會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

新聞處長羅楚東表示，考量疫情狀況，除了在直播上的高規格架設完成，讓民眾在家就能欣賞優質演唱會之外，現場亦設置嚴謹防疫措施，人數管制在500人，除了進出消毒，在座椅擺設均符合社交距離的1米以上，並嚴禁飲食。

主辦單位說明，音樂會憑醫護證或媽媽親子裝及情侶裝前150名入場者可兌換限量文創抱枕；現場不僅美歌繚繞，還有主題轉印貼紙活動、螢光棒等閃耀登場。此外，為響應公益及實踐愛心，活動當天攜帶111年度3-4月之發票二張即可兌換摸彩券，募得之發票將全數捐贈給社團法人雲林縣兒童福利發展協會，邀請現場民眾攜帶發票共襄盛舉。

▲新聞處長羅楚東說明，音樂會會憑醫護證或媽媽親子裝及情侶裝前150名入場者可兌換限量文創抱枕。（圖／記者蔡佩旻攝）



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