屏東+22！5歲↓確診累計8例6發燒　居隔男外出買飲料開罰20萬

▲東港鎮農會超巿清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(22)日公布新增22例本土確診個案，其中有9例與家庭群聚有關，4例居隔期間陰轉陽，11例與其他確診案相關，部分仍在疫調中；而屏東縣宣佈啟用居家照護，讓輕症者可以在家照護，22日首日有9案提出申請，現正由醫療團隊評估中。

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▲東港鎮漁市場。

縣府統計，全縣5歲以下幼童累計至22日有18例，有6例因發燒、咳嗽等症狀收治醫院，無重症，皆尚未解隔離。而截至21日本縣居家隔離現管人數584人，1案外出買飲料，已裁處20萬元並送集中檢疫所強制安置，也再次請居隔民眾配合防疫措施，以免受罰。

疫調指出，新增22例中有9例分屬三個家族，其中有一對母女案「44647」、「46475」與東新游泳池確診者（案39307）足跡重疊，至醫院採檢後確診。另東新游泳池也新增一案「44648」。

案「45610」、「45611」為一對夫妻，因接觸確診孫女案「42862」「42865」而染疫；案「44650」接觸花蓮案「42916」採檢後確診；琉球鄉有3例案「46481」「46479」、「46480」，46481及46479均被匡列居隔，居隔期間陰轉陽。

還有二名在高雄就讀的高中生，因班上有同學確診，自4月19日起停課居家隔離，後自行快篩呈陽性，再由衛生局安排至醫院篩檢，確認陰轉陽。

另東港地區有一家5口染疫，案「46477」、「47222」、「47223」、「47224」、「47225」，感染源仍在疫調中；案「44651」、「45612」、「46474」、「46476」、「47226」、「47227」亦在疫調追溯中。

目前全校暫停實體課程校數：1校(海濱國小共6班)；部分班級暫停實體課程校數：15校17班，包括恆春工商、東港海事、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、東港國小、僑勇國小、港東國小、崇蘭國小、東興國小。

衛生局表示，22日共匡列76人採檢，居家隔離46人，自主健康管理30人，確診者相關足跡包括東港農會超市、東新游泳池、琉球大福漁港、琉球鄉龍蝦洞、小綠龜潛水、洪媽媽早餐店、弘爺早餐東港店、東港漁市場、多那之潮州門市等，均陸續進行清消作業。