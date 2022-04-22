蔡英文特赦韓豫平、張淯森　管碧玲：糾正司法的錯誤

▲民進黨立委管碧玲、劉世芳曾舉行記者會聲援韓豫平。（資料照／翻攝管碧玲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑4年半定讞，總統蔡英文22日指，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，宣布特赦韓豫平及士官張淯森。對此，民進黨立委管碧玲表示，這個結果糾正了司法的錯誤，謝謝總統的智慧；民進黨立委劉世芳也說，這為戎馬一生的老將軍留下尊嚴，期盼國人繼續支持國軍。

管碧玲今天表示，她在3月7日曾經透過群組建議總統特赦韓豫平將軍的案，因為這是《預算法》問題的案子，只是行政瑕疵，不應該是貪污的案子；看到總統今天頒布特赦令，內容也是定調為行政瑕疵問題，證明了她的主張，「這個結果，糾正了司法的錯誤，我感到非常欣慰！」

管碧玲指出，她在過程中不曾主張修法，一方面，她贊成加菜金維持現行的運用條件，一方面，不必為「小額貪污」修改《貪污治罪條例》，畢竟容忍小額貪污有道德風險，總統用智慧解決這件事，用特赦糾正司法的錯誤，也維持加菜金制度不變、《貪污治罪條例》不變，這真的是最好的方法，謝謝總統的智慧。

劉世芳則表示，振奮人心！恭喜韓豫平獲得特赦！她接獲消息後立即打電話向韓將軍道賀，韓將軍高興地說，她是第一個關切案子的立委，也是第一個告知這個好消息的政治人物，「我告訴他，從3月7日記者會開始，每一位關心此案的長官才是真正幫助韓將軍的幕後推手」。

劉世芳表示，感謝蔡總統有這個氣度與高度，願意簽下特赦令，為戎馬一生的老將軍留下尊嚴，也期盼國人同胞能繼續支持每一位戍守國防的國軍弟兄。