快訊／韓豫平獲特赦4鞠躬感謝14立委　「隨時奉獻生命給國家」

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑4年半定讞，總統蔡英文22日宣布特赦韓豫平及士官張淯森。韓豫平下午親自舉行記者會，並4度鞠躬表示，感謝各界為他奔波、費心勞力的貴人，包括朝野14名立委，並稱自己面對特赦始終保持哀矜勿喜的心情，「在還給我清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要我時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家」。

▲韓豫平少將在立法院舉行記者會，鞠躬感謝幫助他的人。（圖／記者屠惠剛攝）

韓豫平今天下午在民進黨立委劉世芳陪同下，親赴立法院舉行記者會表示，今天很高興接獲總統特赦令，內心非常激動，他要在此真心誠意的謝謝三軍統帥蔡總統；他向現場鞠躬說，「榮譽是軍人第二生命，這是我從軍40年以來的核心價值，始至終都從未改變！」

韓豫平表示，他要感謝的人很多，如最先召開記者會的民進黨立委劉世芳、管碧玲、林靜儀、蔡適應，及持續關注的國民黨立委鄭正鈐、陳以信、林思銘、民進黨立委湯蕙禎、吳秉叡，及所有關心他的朝野委員；謝謝行政院蘇貞昌、國防部、法務部、退輔會主委及同仁，還有監察院、最高檢察署、花高分檢等共同為他奔波、費心勞力的貴人。

韓豫平表示，感謝替他到法務部遞交陳情書的國民黨立委費鴻泰、吳斯懷、葉毓蘭、林奕華、李德維，以及季麟連上將、陳鎮湘上將、費鴻波上將、戴伯特上將與聲援的15位上將長官及各軍事院校的校友會、退伍軍人團體和軍中的袍澤及眷屬們，在他遭遇人生最大困境之際，為他挺身而出，給他溫暖的鼓勵與支持。

韓豫平也感慨說，他相信這不是唯一的案例，社會上還有很多受委屈的人，無論是不是軍人都希望能獲得公平的司法對待，他始終保持哀矜勿喜的心情，面對這樣的結果，「我是一個備役軍人，在還給我清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要我時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家，請國人繼續支持國軍、支持軍眷，就像疼愛自己的子女、就像兄弟姊妹的情感一樣，讓保國衛民的軍人無後顧之憂的護衛著國土」。

▲總統蔡英文特赦前陸軍花防部參謀長韓豫平少將。（圖／記者屠惠剛攝）