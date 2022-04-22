快訊／總統府2憲兵確診11人緊急隔離　未接觸蔡英文、賴清德

記者陳家祥／台北報導

總統府又傳人員確診！總統府發言人張惇涵22日表示，總統府新增2名確診案例，皆為隸屬總統府憲兵營的士兵，分別在三號門及4樓電梯執行1天衛哨勤務，但與總統、副總統及總統府、國安會等官員和員工皆無接觸史。

張惇涵說，這2名士兵皆於4月16日至4月19日休假4天，返營後分別於總統府三號門及4樓電梯執行1天衛哨勤務。但與總統、副總統及總統府、國安會等官員和員工皆無接觸史。

張惇涵表示，這2名確診個案，其中1名昨天上午因身體不適，自行快篩為陽性，後經衛生單位PCR篩檢，於昨天下午通報確診。憲兵營接獲通報後，即進行在營的218名人員快篩，其中1名為陽性，後經PCR檢驗，於今天上午通報確診。2名確診人員皆依照防疫規定進行隔離。

張惇涵說，與昨天確診士兵同一寢室之密切接觸人員總計有7人，7人快篩及PCR皆為陰性。與今天確診士兵同一寢室之密切接觸人員總計有4人，這4人稍早快篩皆為陰性，也已進行PCR，正等候PCR檢驗結果。這11名人員皆依照防疫規定先進行隔離，等候疫調單位進一步通知。

張惇涵表示，總統府憲兵營區已於昨天實施全面清消作業，嚴格管制分流動線，並要求官兵自我健康偵測。總統府也請相關單位密切掌握營區官兵的健康狀況，確保勤務正常。

張惇涵也補充說明，與4月18日總統府委外廠商確診個案有密切工作接觸史的人員，目前進一步篩檢皆為陰性。