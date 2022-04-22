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溢領18年前造林獎勵金不肯還　執行署屏東分署出1招立馬追回

▲執行署屏東分署發查封公文 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署發查封公文 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

牡丹鄉一位鄉民領取造林補助金未引導勘察及未通過檢測，縣府多次函文 他要繳回獎勵金，他不予理會，移送法務部行政執行署屏東分署執行2021年接辦後查封他所有土地，讓他於18日現身分署，帶著現金繳清連本帶利還有執行費在內的全部欠費，共計30萬247元，分署旋即發函塗銷查封登記。

▲執行署屏東分署發查封公文 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署發查封公文 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

牡丹鄉這位鄉民於2004起參加縣政府全民造林計畫，面積達1.3公頃，迄98年止共領取造林獎勵金28萬6000元，男子自2010年起造林檢測沒通過，縣府多年輔導無成效後，發公文通知男子要繳回獎勵金，義務人不予理會，案件移送行政執行署屏東分署執行。

分署受理後曾扣押義務人在郵局及銀行的存款，但僅執行到1萬餘元，書記官年初發文通知義務人到分署報告財產狀況，義務人依然神隱。

經查該郷民名下除了當初參加造林計畫的土地外，另有4筆也是座落在牡丹鄉的山坡地保育區土地，為迅速追回該筆陳年欠費，執行人員於3月初先發函給地政事務所辦理義務人全部土地查封登記，並同時通知5月要去現場張貼封條，讓他緊張地帶著現金繳清連本帶利還有執行費在內的全部欠費。

執行署屏東分署說，培育森林需要極長的時間，為號召全國民眾推行造林，行政院農委會訂定獎勵造林實施要點，所植樹種與株數及造林成活率等符合規定時，前6年每公頃發給新植撫育費25萬元，第7年起至第20年止，每年每公頃發給造林管理費2萬元，領取人領取獎勵金時，必須書面切結20年間皆善加管理經營，使之長大成林，不可任其荒廢或擅自拔除毀損，如有違背，應加計利息賠償已領取之獎勵金。

屏東分署表示造林獎勵金被追回時，須依臺灣銀行牌告基本放款利率計算利息，本件利率為4.75％，案件如被移送分署執行，則要再加計扣押存款的手續費與不動產查封、指界等相關程序費用，故溢領獎勵金或不符合條件被追繳其實很不划算。

今天4月22日為世界地球日，對於溢領造林獎勵金的案件屏東分署都將嚴格執行，以貫徹臺灣的造林計畫，並以積極而確實的行政執行，響應今年世界地球日主題「投資我們的星球」，共同守護臺灣森林的成長茁壯與永續發展。

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