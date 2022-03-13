國道兩度沒打方燈換車道吃2罰單　駕駛喊冤：只差600米…法官打臉

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

歐姓駕駛駕駛自小客車行經國道3號南下車道時，在600公尺距離不打方向燈變換兩次車道，警方依檢舉開出兩張告發單，各罰3000元，他以與法規規定不合，訴請撤銷該處分，法官勘驗證據發現，距離雖只有600公尺，但1次下匝道、1次在匝道行駛，屬不同車道，駁回他的訴訟。

歐姓駕駛開著自用小客車，於20210年5月27日17時49分許，行經國道3號390.4公里處南向、國道3號391公里處南向，因有「未依規定變換車道（變換車道未全程使用方向燈）」的違規情事，被民眾檢舉，為警製單舉發2張罰單，各罰3000元。

他以根據交通管理處罰條例相關規定，違規地點應相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上，始得連續舉發。他未依規定變換車道，違規時間均在17時49分，違規地點兩者相距僅600公尺，原處分顯於法有違，聲請撤銷該處分。

法官勘驗跡證，歐男確實兩次未使用方向燈變換車道情形，一次是正要下匝道，第二次已是進入匝道行駛了一段路，要匯入另外一段道路之時，兩處地點明顯不同，週圍受影響之用路人亦完全不同，既可明確區分為不同次之變換車道行為，遭裁罰兩次，應屬合理。至歐引用其他案件認應於本案中引用，然各案件必有些許不同，仍應由法院在個案中為適當之判斷於裁量，尚難不問案情逕自套用，駁回該訴訟。