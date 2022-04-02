　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

向屏東看守所購買蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

▲執行署屏東分署辦公廳舍命名揭牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署辦公廳舍命名揭牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於4月1日早上，舉行辦公廳舍命名揭牌典禮，由高雄高分檢張清雲檢察長與行政執行署林慶宗署長共同剪綵，儀式在春日鄉力里國小悠揚的排灣族古謠祈福歌聲中，以拼圖小遊戲測驗與會來賓八棟樓名座落位置，歡慶分署邁向新里程碑。

▲執行署屏東分署辦公廳舍命名揭牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署辦公廳舍命名揭牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東執行分署2001年元旦於現址（屏東市建豐路180巷28號）成立，係承接法務部矯正署屏東看守所舊有房舍改建，惟有四棟廳舍管理權仍歸屬看守所，為符管用合一，分署陸續向有關單位爭取移撥。2009年獲無償移撥其中一棟建物，2021年10月再以2萬6863元向屏東看守所價購另外三棟建物，歷經10十年，所轄廳舍管理權全數回歸。

▲執行署屏東分署辦公廳舍命名揭牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲分署長楊碧瑛（右一)導覽屏安鴨。

新到任的楊碧瑛分署長為執行業務核心意涵及使用便利性，特地辦理命名徵選活動集思廣益，樓名均以「平」及「屏」字為意義內涵，彰顯行政執行公平正義的價值，兼具心在屏東的意象。八棟樓名分別為屏易樓、屏順樓、屏新樓、屏和樓、屏安樓、屏川樓、屏起樓及屏步樓，並經屏東林管處捐贈珍貴的臺灣桃花心木，分署將各棟名稱的緣由與發想記載於上，該命名誌在這次典禮中揭牌。

行政執行署林慶宗署長致詞時感謝屏東分署固守臺灣尾，在歷任首長與同仁的努力下，21年來為國庫徵起金額高達114億元，之前參加政府服務獎得獎，成功翻轉顧人怨討債形象，並期勉同仁戮力執行防疫、酒駕與地檢囑託案件，繼續秉持執行有愛的精神守護臺灣。

高雄高分檢張清雲檢察長說，執行分署為國庫徵起的錢皆用於全民公共建設，代表檢方來恭喜以及感謝執行分署對於囑託案件的協助，並鼓勵同仁謹守公義與關懷的核心價值。

屏東分署有二隻可愛的鴨子，是分署的吉祥物，名為「屏安鴨」，定居於沁淙亭的柳樹水塘旁；而該署八棟樓新名稱的第二個字合在一起為「新易順和，安川起步」，寓意深遠，非常正向而有力量。期盼屏安鴨與屏東分署的同仁，能在「新易順和，安川起步」所圍繞的良好辦公環境中，如大武山一樣堅定地共同守護婆娑太平洋與臺灣海峽所環抱的屏東家園，貫徹執法正義最後一哩路。

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
隧道限速60！他開63被罰3千　聽警解釋更崩潰
「以為是老公」沒反抗！　男性侵小姨子GG了
快訊／東吳大學有確診！　校園足跡曝光
快訊／東南水泥癱瘓雙鐵！　警火速傳喚4人追公共危險刑責
保時捷對戰麥拉倫GG了！他一聽維修費崩潰　老婆氣到不說話
錯過阿妹演唱會！　衰妹搭不到高鐵「噴1萬1600元」
驚悚畫面！　「高塔崩塌位置」差點撞上雙鐵列車
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東兄弟檔警察合作無間　台南聯手逮獲通緝犯

台南擴增柴油車檢測據點　便利民眾到檢拿合格標章

保障民眾生命財產安全　南消建置119受理民眾報案及指揮派遣系統備援機制　

兼職車手誆比特幣買賣　警戳破為「警示帳戶」下場慘

向屏東看守所購買蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

嗨翻兒童節！　葳格國小上千師生變裝墨西哥開趴熱舞

台南全力協助高鐵疏運旅客　晚上10時30分高鐵恢復通車

台鐵左營=楠梓恢復雙向通車　台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導

桃園議會藍營戰將臉書宣布4／31登記參選市長　引發熱議原來是…

中市府用心活化舊城區　太陽餅博物館月月展覽藝術新亮點

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

屏東兄弟檔警察合作無間　台南聯手逮獲通緝犯

台南擴增柴油車檢測據點　便利民眾到檢拿合格標章

保障民眾生命財產安全　南消建置119受理民眾報案及指揮派遣系統備援機制　

兼職車手誆比特幣買賣　警戳破為「警示帳戶」下場慘

向屏東看守所購買蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

嗨翻兒童節！　葳格國小上千師生變裝墨西哥開趴熱舞

台南全力協助高鐵疏運旅客　晚上10時30分高鐵恢復通車

台鐵左營=楠梓恢復雙向通車　台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導

桃園議會藍營戰將臉書宣布4／31登記參選市長　引發熱議原來是…

中市府用心活化舊城區　太陽餅博物館月月展覽藝術新亮點

北市暫緩畢旅新北跟進？　侯友宜：隨疫情滾動檢討

味全龍新賽季薪資底定　「天威連線」月薪都破20萬大關

快訊／查施工意外癱瘓雙鐵　防串供滅證...檢警急赴現場

「台鐵多賠1.5億」引普悠瑪罹難家屬不滿　交長：當時也有增賠

太魯閣出軌滿週年！罹難者家屬鮮花悼念　淚崩哭喊：他是冤死的

高鐵道歉！斷電害11萬人延誤　啟動台南－左營「延遲退票」服務

巴西最被看好有機會奪冠！　德國足協：世界盃分組讓人興奮

長髮妹直播賣茶「上下春光全露出」！胸前只剩2片布遮　形狀大方給看

RIMOWA年度新色「霧藍」男女通殺　高級質感連行李箱小包也換裝

東吳大學1學生確診　校方公告校園足跡「提醒重疊師生要採檢或快篩」

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

地方熱門新聞

台南全力協助疏運旅客到高鐵恢復通車

台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

桃園藍營戰將臉書宣布4/31登記選市長　原來是

南消建置119報案及指揮派遣系統備援機制　

台南4月份維持現行防疫措施

加強巡查觀光景點　林右昌：連假篩檢站不休息

天候攪局！搭船遊客進不了澎湖　業者無奈

內埔偵查隊兄弟檔合作無間　聯手逮獲通緝犯

台南擴增柴油車檢測據點

義大利主廚攜手愛妻打造披薩夢

台南學甲區民宅清晨傳火警１人送醫

歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4/4啟用

居家隔離男跨縣打電玩　遭竹警逮補

更多熱門

相關新聞

興達電廠停電案「圍魏救趙」？高檢署再發聲明

興達電廠停電案「圍魏救趙」？高檢署再發聲明

近日有媒體就臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗有關興達火力發電廠303停電等相關案件，所謂「準放火罪？」、「圍魏救趙」、「國安案件」等相關評論內容，與事實不符，高檢署27日發表聲明表示，興達火力發電廠案件，是否涉及刑責，目前仍在偵查中，請尊重承辦檢察官之認事用法。

臺高檢針對停跳電開專案會議　未指導個案偵辦方向

臺高檢針對停跳電開專案會議　未指導個案偵辦方向

遠洋漁業挨罰400萬拒繳　執行署一招搞定

遠洋漁業挨罰400萬拒繳　執行署一招搞定

屏檢落實陽光法案　公開抽籤審查申報財產

屏檢落實陽光法案　公開抽籤審查申報財產

邢泰釗大刀闊斧改革更保 77年老店重新開張

邢泰釗大刀闊斧改革更保 77年老店重新開張

關鍵字：

執行署屏東分署署長林慶宗張清雲檢察長分署長楊碧瑛

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性

超大咖台劇女神「躲觀眾席」朝聖張惠妹！

校護急救瀕死高3生回魂　怒控同事「改單」霸凌

59歲男框4酒店妹狂歡　做「1舉動」慘了

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

百萬YTR「逼車砸窗」影片瘋傳！

快訊／威爾史密斯宣布「辭退美國影藝學院會員」

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面