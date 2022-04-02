向屏東看守所購買蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

▲執行署屏東分署辦公廳舍命名揭牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於4月1日早上，舉行辦公廳舍命名揭牌典禮，由高雄高分檢張清雲檢察長與行政執行署林慶宗署長共同剪綵，儀式在春日鄉力里國小悠揚的排灣族古謠祈福歌聲中，以拼圖小遊戲測驗與會來賓八棟樓名座落位置，歡慶分署邁向新里程碑。

屏東執行分署2001年元旦於現址（屏東市建豐路180巷28號）成立，係承接法務部矯正署屏東看守所舊有房舍改建，惟有四棟廳舍管理權仍歸屬看守所，為符管用合一，分署陸續向有關單位爭取移撥。2009年獲無償移撥其中一棟建物，2021年10月再以2萬6863元向屏東看守所價購另外三棟建物，歷經10十年，所轄廳舍管理權全數回歸。

▲分署長楊碧瑛（右一)導覽屏安鴨。

新到任的楊碧瑛分署長為執行業務核心意涵及使用便利性，特地辦理命名徵選活動集思廣益，樓名均以「平」及「屏」字為意義內涵，彰顯行政執行公平正義的價值，兼具心在屏東的意象。八棟樓名分別為屏易樓、屏順樓、屏新樓、屏和樓、屏安樓、屏川樓、屏起樓及屏步樓，並經屏東林管處捐贈珍貴的臺灣桃花心木，分署將各棟名稱的緣由與發想記載於上，該命名誌在這次典禮中揭牌。

行政執行署林慶宗署長致詞時感謝屏東分署固守臺灣尾，在歷任首長與同仁的努力下，21年來為國庫徵起金額高達114億元，之前參加政府服務獎得獎，成功翻轉顧人怨討債形象，並期勉同仁戮力執行防疫、酒駕與地檢囑託案件，繼續秉持執行有愛的精神守護臺灣。

高雄高分檢張清雲檢察長說，執行分署為國庫徵起的錢皆用於全民公共建設，代表檢方來恭喜以及感謝執行分署對於囑託案件的協助，並鼓勵同仁謹守公義與關懷的核心價值。

屏東分署有二隻可愛的鴨子，是分署的吉祥物，名為「屏安鴨」，定居於沁淙亭的柳樹水塘旁；而該署八棟樓新名稱的第二個字合在一起為「新易順和，安川起步」，寓意深遠，非常正向而有力量。期盼屏安鴨與屏東分署的同仁，能在「新易順和，安川起步」所圍繞的良好辦公環境中，如大武山一樣堅定地共同守護婆娑太平洋與臺灣海峽所環抱的屏東家園，貫徹執法正義最後一哩路。