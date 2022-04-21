停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

▲宅女小紅（右）身為小學生的媽媽，學校停課也讓她大喊吃不消。（圖／翻攝自宅女小紅臉書）

圖文／CTWANT

台灣本土疫情延燒，連續數日確診數破千，全台已有650所院校受影響停課或改由線上課程，作家宅女小紅就透露，身為小學生的媽媽她也受到了影響，停課的狀況更一直變變變，就連線上課程都只有短短20分鐘，甚至早上九點半就上完課了，讓她無奈發文，粉絲也留言「家長快瘋了，上班的公司也快瘋了」。

受到疫情影響，停課標準下不少學校都緊急停課，時間卻不一，讓學生家長超頭痛，作家宅女小紅也是學生家長之一，她就在臉書透露，原本禮拜一被宣布停課一週，但當天晚上8點半又收到將縮短為3天，正當她開始整理小孩書包，打算把小孩送往學校前一晚，又收到「因為又有孩子確診，半夜十一點半又收到消息停課改為十天。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宅女小紅透露學校不斷調整停課天數，加上線上課程時間短，讓小孩很快就沒事做了。（圖／翻攝自宅女小紅臉書）

直到今（21）日她再度收到訊息表示，停課改成8天，但已經收停課訊息到疲乏的她，已經不在意停課資訊，反而是發現小孩線上課程一堂課只有20分鐘，讓她發現每天11點多就把早上的課上完，今日更是9點半就已經沒課，讓她超無奈。

不少粉絲也紛紛留言，「恭喜獲得天輪之樂獨享餐10天份」、「家長真的快瘋了，家長上班的公司也快瘋了。」、「心情在洗三溫暖」、「只能靠家長群組互通有無了」。

延伸閱讀

▸ 解鎖千億金庫1／長榮老臣薪酬5000萬？ 弟弟派「都照大哥說的做」三缺一

▸ 人夫包下所有家事…忘晾衣服「半夜被老婆踹醒」：重新洗 他心寒：體諒消失了

▸ 兒童疫苗、青少年第三劑準備開打 陳時中證實：近期2批莫德納將抵台