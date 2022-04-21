宜蘭女童遭虐失明！7歲還要包尿布　母痛哭：保母竟想「10萬和解」

▲女童慘遭無良保母夫妻凌虐。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

宜蘭一名單親媽媽因在外地工作，因此支付每個月2萬元的保母費，請曾姓婦人幫忙照顧5歲女兒（蘇小妹）。未料曾姓婦人與許姓丈夫居然聯手虐童，把女童打到口吐白沫、昏迷不醒。今（21日）第3次開庭，蘇小妹媽媽懇求鄉親一起旁聽，希望可以還他們一個公道。

蘇小妹媽媽在臉書《宜蘭知識+》透露，女兒被打成重殘癱瘓、眼睛全盲，生活無法自理，7歲了連上廁所都沒辦法，需要包尿布，因為腦部開刀3次，需要依靠引流管才能維持生命，花費都靠她做檳榔攤和年邁的媽媽在負擔。

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蘇小妹媽媽控訴，「（對方）去年事發後一個月，馬上找人花五十萬幫他交保，人依然在蘇澳地區逍遙自在，脫產又花大錢請律師，我們根本小蝦米對抗大鯨魚。」她表示，至今都沒有獲得任何道歉或賠償，還稱只願意用10萬元和解。

▲女童媽媽請求民眾替蘇小妹發聲。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

蘇小妹媽媽痛批，對方一直爭論自己不是故意的，要法官輕判，但不是故意的，為何2個大人壓制一個小朋友吊起來打，把女兒打到尿失禁了，還繼續打、逼喝尿，每天傳出去玩的假象騙她，明明自己也有同齡的女兒，「這種狠毒的夫妻，司法應該還我一個公道，宜蘭的鄉親們也應該唾棄他們，到底在是心理多扭曲變態的人，才可以邊虐待人家小孩，還拍影片、照片彼此分享如何打更殘忍，不要被媽媽發現。」

蘇小妹媽媽懇求，「今天早上九點半第3次開庭，有空的朋友可以來幫忙旁聽嗎？地點在台灣高等法院刑事庭，希望宜蘭的鄉親朋友們助我一臂之力，能到場幫忙旁聽的就請您過來，沒辦法到場的鄉親們請幫忙祈禱司法公正，讓我們一起還蘇小妹一個該有的公道。」