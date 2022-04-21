威力彩今飆8.8億！4星座偏財運超旺…金牛快準備「3根吸管」

▲威力彩今晚開獎。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩今（22）日開獎頭獎上看8.8億，星座命理專家小孟老師就分享，有4個星座與4個生肖偏財運超旺，命中有福報再搭配下注前的小建議，讓好運旺上加旺。

Top4 雙子座

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穀神星仍舊駐守雙子座的本命宮位，顯示雙子座財水充沛，財富能量暢旺。小孟老師建議，下注前可以吃穀物食物，如玉米、白米飯、燕麥等，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top3 水瓶座

土星加速進入水瓶座的本命宮，顯示水瓶座在偏財運方面能一飛衝天。小孟老師建議，下注前可以吃根莖食物，如芋頭、馬鈴薯、地瓜、山藥等，吃完之後就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2 雙魚座

火星籠罩雙魚座的財帛投資宮位，顯示雙魚座財運備受加持，在選號以及挑選號碼時更加有靈感，火星籠罩財帛宮也象徵紅色，建議多穿紅色衣服或紅色飾品，能引進財運，提升自身財氣。

Top1 金牛座

水星、太陽、天王星加速移入金牛座的元辰本命宮，三星匯聚互相照耀金牛的財寶庫，小孟老師建議，下注前用紅包袋畫上3個星星，然後在紅包袋裡放3根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量能吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

至於好運生肖為兔、虎、蛇、龍，開運財神方位為東北方；小孟老師建議，尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注。而好運時辰則為，上午7時至下午1時、傍晚5時至7時。

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