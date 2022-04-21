　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩今飆8.8億！4星座偏財運超旺…金牛快準備「3根吸管」

威力彩下期（22日）開獎頭獎上看8.8億。（示意圖／李家穎攝）

▲威力彩今晚開獎。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩今（22）日開獎頭獎上看8.8億，星座命理專家小孟老師就分享，有4個星座與4個生肖偏財運超旺，命中有福報再搭配下注前的小建議，讓好運旺上加旺。

Top4　雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

穀神星仍舊駐守雙子座的本命宮位，顯示雙子座財水充沛，財富能量暢旺。小孟老師建議，下注前可以吃穀物食物，如玉米、白米飯、燕麥等，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top3　水瓶座

土星加速進入水瓶座的本命宮，顯示水瓶座在偏財運方面能一飛衝天。小孟老師建議，下注前可以吃根莖食物，如芋頭、馬鈴薯、地瓜、山藥等，吃完之後就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2　雙魚座

火星籠罩雙魚座的財帛投資宮位，顯示雙魚座財運備受加持，在選號以及挑選號碼時更加有靈感，火星籠罩財帛宮也象徵紅色，建議多穿紅色衣服或紅色飾品，能引進財運，提升自身財氣。

Top1　金牛座

水星、太陽、天王星加速移入金牛座的元辰本命宮，三星匯聚互相照耀金牛的財寶庫，小孟老師建議，下注前用紅包袋畫上3個星星，然後在紅包袋裡放3根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量能吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

至於好運生肖為兔、虎、蛇、龍，開運財神方位為東北方；小孟老師建議，尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注。而好運時辰則為，上午7時至下午1時、傍晚5時至7時。

延伸閱讀
台中「醫院千金」搭特斯拉被問1句暴怒　「腳交」逼司機聞香不香：你X頭不乾淨
獨家／温嵐合體高帥男友上節目　身份曝光「泰雅族創作歌手」
解鎖千億金庫1／長榮老臣薪酬5000萬？　弟弟派「都照大哥說的做」三缺一

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
下月開打！第4劑疫苗、6~11歲打莫德納「注意事項曝」
楊銘威確診「無罩合影」《婆婆》演員！　劇組回應了
發燒48小時、持續嘔吐！　染疫童「有5大狀況」快就醫
快訊／今增6例中症！　2人完全沒打疫苗
收治分流新規範！　輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院
快訊／今本土+2969「分佈21縣市」　新北1000例最多
快訊／今本土狂飆2969例！　再創新高
快訊／鄉民女神確診！　Ct值曝光
LIVE／本土確診再飆新高！　陳時中最新說明
楊銘威拍《我的婆婆》無口罩搭肩照曝！　一排大咖在內
「教育界小豬」帶4女回家：血液要衝一下　絕美正宮怒反擊
快訊／楊銘威確診冒2症狀！　老婆方志友PCR出爐
小玉鞠躬道歉！　變臉A片害119人全認了
女兒成淫片主角！他弄死「戀童好友」要被關　網炸鍋
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

發燒超過48小時、持續嘔吐！染疫兒童「出現5大狀況」快就醫

輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院　指揮中心修正收治分流規範

今增6例中症！年齡都50歲以上　2人完全沒打疫苗

5／1台鐵「僅45人願上班開火車」！勞動節後再連署端午節不上班

今本土增2969例！分佈21縣市　新北1000例最多

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

趕在5／1萬人罷工前　「台鐵公司化」審查結果出爐！3分歧無解

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

發燒超過48小時、持續嘔吐！染疫兒童「出現5大狀況」快就醫

輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院　指揮中心修正收治分流規範

今增6例中症！年齡都50歲以上　2人完全沒打疫苗

5／1台鐵「僅45人願上班開火車」！勞動節後再連署端午節不上班

今本土增2969例！分佈21縣市　新北1000例最多

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

趕在5／1萬人罷工前　「台鐵公司化」審查結果出爐！3分歧無解

國3彰化段一片藍！大量塑膠軟墊散落害堵車2公里　警追闖禍司機

快訊／台64線小貨車自撞分隔搞翻車　駕駛手脫臼爬出…又是酒駕

下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

台南議員初選民調結果出爐　朱明宏僅0.1％差距落敗提出複查

楊銘威無罩合影《婆婆》演員⋯4天後確診！　劇組還原當天情況

停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

他再2個月大婚　「南韓元祖偶像」5人到齊⋯粉絲淚喊：是完整體

溪洲旅服區7月開！桃園草地露營節4／23先登場　還有音樂會、市集

頭髮掉不停？專家傳授「3招」教你判斷是否異常落髮

荷蘭麥當勞推「大麥克煙霧警報器」！偵測到煮糊了自動幫你「叫外送」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

老高新更：標題可能嚇到各位　一夜破130萬次瀏覽

她打AAB確診「3症狀曝」　看診費+保險證明一次看

更多熱門

相關新聞

結婚前新郎失蹤！她哭求婚顧保留

結婚前新郎失蹤！她哭求婚顧保留

婚顧業者Vivi在節目《新聞挖挖哇》中分享一則故事，她稱自己曾遇過一對新人前來預約婚禮服務，但新郎只有第一次的時候和新娘一起來，此後便只剩下準新娘一人忙進忙出。豈料，就在婚禮前兩週，準新娘突然要求業者暫緩籌備，因為自己找到不到新郎。

3歲柴犬慘遭「菜刀剖腹活摘器官」！

3歲柴犬慘遭「菜刀剖腹活摘器官」！

「寶寶丟著就好」！婆婆逼包辦家事...苦媳崩潰

「寶寶丟著就好」！婆婆逼包辦家事...苦媳崩潰

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

超正單親媽狂約300人　4個月爽撈4600萬

超正單親媽狂約300人　4個月爽撈4600萬

關鍵字：

周刊王威力彩小孟老師星座

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

粿粿爆退出《全明星4》！

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面