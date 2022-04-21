台南再增2中學生確診　東區3國中全淪陷...全市18校停課

▲台南市忠孝國中發出停課公告，教育局指出，各停班停課學校都改以線上教學方式進行上課，不會響學生受教權。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市確診人數屢創新高，校園疫情也燒不停，台南市忠孝國中20日晚上都發出緊急停課公告，加上後甲、崇明國中停課，東區3所國中都停課，目前因學生確診預防性停課18校32班，因1人確診「班級」停課1校、1園共2班，依照新標準因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，已有4所學校全校停課。

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台南市東區後甲、忠孝國中有學生確診及接觸社團課程密切接接觸者達10班以上，因此預防性全校21及22日停課2天；19日東區崇明國中也傳出學生確診，所以東區後甲國中、忠孝國中及崇明國中三校都已宣布全校停課。

▲台南市忠孝國中發出停課公告。（圖／翻攝自學校網站）

學校公告表示，經衛生單位通知學校有學生確診，因為該生接觸之班級層較廣，經檢視後有超過10個班級會受到影響，故全校停課兩天，全校停課兩天（4/21、4/22）該班停課10天，全面改採線上教學，並進行清消。實體課程停課期間，請協助告知學生，若非絕對必要，不得外出。

台南市教育局指出，台南市各校線上教學部分，己有完善規劃，不會因停班或停課，而影響正常教學，對學生受教權不會造成影響。

台南市校園傳播鏈，多為美語補習班外籍教師確診後引發，因補習班、安親班各校學生都有，學生一旦感染後傳入校園，就會發生疫情在跨不同學校的學生間傳播，台南市教育局為了防止傳播鏈擴大，定有學校停班停課SOP。

台南市教育局指出，截至4月20日下午2時許，台南市國中小校園停課情形統計：1、預防性停課：18校32班。2、因1人確診，「班級」停課：1校、1園，共2班。3、依照新標準因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：3校，如今再加上忠孝國中就有4校停課。