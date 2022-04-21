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網轟快篩陽「被1922踢皮球」　實測6分鐘接通！正確流程曝光

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／綜合報導

近來本土疫情持續擴張，不少民眾抱怨，發燒後自行篩檢陽性，結果通報1922後，被狂踢皮球。對此，《ETtoday新聞雲》記者實測，等約6分鐘接通，並發現專員的指示相當明確，對於諸多疑問也很熱心；但值得一提的是，若非居隔或檢疫者，快篩陽性後，其實根本不必打給1922或衛生局。

提問1：如果發燒了，準備在家快篩，但萬一陽性該如何處理？

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專員：請問您是否為居隔或檢疫者？

（得到否定答案後）

專員：假設您最後檢測...不幸陽性了，請您務必將檢測的相關器材密封包裝好，然後要戴好口罩，帶去就近的醫院或社區採檢站，做進一步的檢測喔。

提問2：但我不太清楚篩檢站在哪裡？或要去哪個醫院怎麼辦？

專員：您可以上衛福部疾管署官網，接著點進在最上面、藍底的「防疫專區及最新資訊」，接著會跑出專頁，往下找到「台灣社交距離APP及採檢地圖」，裡面就能搜尋了。

不過，面對疫情加劇、相關醫療、服務量能緊繃，若為「非居家隔離／檢疫者」，但又快篩陽性的民眾，其實並不需要打給1922或衛生局。

▲桃園市某防疫旅館16日爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員進入防疫旅館安排入住旅館撤出，轉往集中檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌攝）

以下為正確流程：

►確認自己是否為居隔者

►若為「居家隔離／檢疫者」

請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示配合處置及依防疫人員指示處理已使用過之採檢器材。

►若「非居家隔離／檢疫者」

1.檢測結果若為陽性，須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測。

2.全程戴口罩、不得搭乘交通運輸工具；同時，不必打到1922或衛生局。

3.輕症者在醫院採檢後，一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局，安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

4.若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，持續自我健康管理。採檢完的試劑物品勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

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