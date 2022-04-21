估疫情4月底單日破萬　蘇貞昌：推動輕重症分流、兒童青少年打疫苗

▲疫情狂飆，蘇貞昌令加速展開各項防疫新作為。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，本土確診病例屢創新高，衛福部預估在4月底將會達到單日本土確診數破萬例。行政院長蘇貞昌21日在院會中指示，現階段防疫重點在於延緩疫情急速攀升，輕症、中重症分流，確保醫療量能適足；另外，蘇也指示衛福部與教育部，依專家會議建議規畫後續兒童、青少年接種作業。

蘇貞昌表示，Omicron變異株傳染力強，今年初至今本土確診超過1萬3千例，但只有5例重症，近99.5%都是輕症或是無症狀，預期未來本土病例數仍然會持續增加，現階段重點在於延緩疫情急速攀升，避免影響醫療量能，確保中重症確診者能得到妥適醫療照顧，因此輕重症分流跟藥物整備最為關鍵。

為確保醫療量能適足，蘇貞昌說，指揮中心已宣布調整輕重症分流收治條件，醫院收治以中重症、70歲以上或洗腎患者為主，也在本周宣布各縣市都要在一周內啟動輕症者居家照護措施，指揮中心也宣布放寬就醫或採檢的居家照護、居家隔離、居家檢疫者的交通運送方式。

蘇貞昌說，配合居家照護啟動，衛福部規劃多項遠距醫療配套措施，包含24小時緊急醫療諮詢平台，以及藥師送藥到宅服務，目前有1800家社區藥局加入，相關配套措施請廣為宣傳，讓有需要民眾知道如何運用。

在快篩試劑方面，蘇貞昌表示，政府會確保快篩劑供應量足價穩，請副院長督導調度，實名制盡速上路，有需要民眾都可以用合理價格取得。抗病毒藥物部分，治療中重症的注射藥物，瑞德西韋存量充足，還有1.6萬人份；口服藥物超過2.6萬人份，也再採購了35萬人份，藥物準備充足。

疫苗方面，蘇貞昌說，預計本月底前將有150多萬劑的莫德納疫苗到貨。兒童接種疫苗部分，衛福部核准莫德納疫苗用於6到11歲兒童接種，衛福部接種組專家會議也建議推動6到11歲兒童接種疫苗，以及12到17歲青少年施打第3劑，請衛福部與教育部依專家會議建議規畫後續兒童、青少年接種作業，就施打應該注意事項，尤其會出現哪些身體反應，一定要讓家長充分了解，也一定要尊重家長意見。