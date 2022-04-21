快訊／疫情升溫！5月起推動快篩實名制　衛福部要各縣市啟動居家照護

▲行政院今聽取衛福部報告，5月起推動快篩實名制，各縣市啟動居家照護。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，行政院院長蘇貞昌21日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部表示，加速快篩試劑整備作業及降低費用，以符合民眾及公費使用需求，並規劃5月起推動實名制。針對無症狀或輕症個案，已請各縣市政府儘速啟動確診者居家照護，提供生活關懷、遠距醫療、緊急轉診3大面向照護。

衛福部指出，國際疫情趨緩仍嚴峻，國內已進入社區流行，病例數將持續增加，各部會務必加強跨部會及與地方政府之溝通聯繫，積極因應整備，相互配合，務求國人安全、安定且安心。

衛福部表示，目前防疫工作首重減災，除維持輕重症分流、調整個案解隔條件、增加快篩運用等策略，針對重症個案治療，已責成衛福部、消防署等單位強化緊急醫療服務，力求重症個案即時獲得照護；針對無症狀或輕症個案，已請各縣市政府儘速啟動確診者居家照護，提供生活關懷、遠距醫療、緊急轉診3大面向照護及適時醫療協助措施，保障居家照護者健康。

衛福部指出，加速快篩試劑整備作業及降低費用，以符合民眾及公費使用需求，並規劃5月起推動實名制。另持續加強疫苗供應，將依專家會議建議，規劃6-11歲兒童莫德納疫苗、12-17歲青少年追加劑、及特定對象第2劑追加劑之接種作業。

衛福部呼籲，防疫無捷徑，請民眾踴躍下載「臺灣社交距離APP」，有症狀自主快篩，檢驗陽性先自我隔離並通知密切接觸者，企業落實防疫長制度，全民共同自主應變，守護健康家園。

▼衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）