新竹縣+15　校園傳播、家庭群聚齊燒！學生、幼兒首當其衝



▲新竹縣疫情主要以校園傳播擴散至家庭延伸，其中有不少幼兒、學生確診。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央疫情指揮中心今(15日)公布，新竹縣新增15例新冠肺炎本土確診案例，其中9例為居隔期間或匡列採檢而確診，6例則是就醫或篩檢站採檢PCR確診。15例中有8例為學生和幼兒，新竹縣主要傳播鏈以校園群聚為首，延伸至家庭傳播鏈為次，疫調匡列持續進行，相關足跡陸續完成消毒。

竹縣衛生局說明，今天新增15例年齡分布在4至45歲，6名男性、9名女性，Ct值在15.0至33.97之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為新豐鄉8例、竹北市4例、新埔鎮2例、湖口鄉1例，目前分別安排收治醫院或集中檢疫場所。15例中有8例為學生，分別為5例國小生、2例幼兒和1例高中生。校園疫調匡列和採檢持續進行。

▲▼相關15處足跡已完成消毒。

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今天相關足跡場所共13處，已由環保局通知各地清潔人員陸續完成環境消毒。因應多處確診足跡，竹縣衛生局持續協調醫院，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。民眾如因時間無法配合前往也可以自行購買使用居家快篩試劑或是到本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號，經醫師評估就診發放。本縣定點診所查詢網址：(https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89584)

▲今日新增人數中，有9例為居隔期確診。

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