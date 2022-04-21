警強力掃蕩+宣導防疫政策　屏東里港小吃部卡拉OK全數暫停營業

▲里港警方會同縣府相關單位臨稽查八大行業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局全力防堵疫情擴散，一連多日針對八大娛樂場所進行強力臨檢查緝，除嚴格取締色情不法，並結合第三方警政縝密查核特殊娛樂場所防疫措施的完備性，並不斷對業者進行防疫宣導，除九如及里港等4家涉群聚染疫店家依規定暫無營業，其餘小吃部卡拉ok亦均自主性暫停營業。

特殊娛樂場所造成防疫破口，九如及里港兩鄉共4間小吃部卡拉ok有群聚染疫狀況，致縣內特殊娛樂場所確診人數累計至昨(20)日達87人。

轄區的里港警分局為防堵疫情破口，自10日起針對八大娛樂場所進行密集臨檢，強力掃蕩色情行業，除運用第三方警政，主動集結縣府城鄉發展處工商科、勞動暨青年發展處、衛生局、消防局所等有關單位進行查緝稽核，並提升臨檢密度，一連多日進行臨檢查緝，經各單位戮力合作，群聚染疫確診人數有明顯下降趨勢。

統計至19日止，共計查獲違反傳染病防治法5件，菸害防制法5件，違反勞基法1件，而轄內其他未有群聚感染狀況的小吃部卡拉ok，經警方強力臨檢兼防疫宣導後，均已自主性暫停營業，特殊娛樂場所群聚染疫人數亦已大幅降低，昨(20)日僅新增1例特殊娛樂場所確診案例。

里港分局分局長鄭頴聰表示，疫情延燒，為避免疫情擴散，警方將持續編排勤務，針對可能暗藏春色之特殊娛樂場所或出入複雜易生暴力事端不定時臨檢掃蕩，展現警方防堵疫情及維護治安之決心，請業者配合警方查緝作為及縣府防疫規定。提醒民眾，疫情嚴峻，應避免出入人多擁擠場所，以杜絕疫情蔓延。