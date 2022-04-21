5-11歲兒童打疫苗　專家一圖曝數據「住院率大減」

記者黃翊婷／綜合報導

ACIP專家會議20日正式拍板通過，我國6至11歲兒童可施打莫德納疫苗，但還是有部分家長擔心孩子受不了疫苗的副作用。中研院研究員何美鄉在臉書PO文分析，美國Omicron流行期間，5至11歲兒童未接種疫苗和有接種疫苗的住院率，分別為每10萬人中有19.1人、9.2人，而且其中有69.6％的人患有其他慢性疾病。

▲美國5至11歲以下兒童打疫苗，住院率大減。（圖／翻攝自Facebook／何美鄉）

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何美鄉提到，自己是疫苗倡議者，根據美國19日最新出爐的研究資料顯示，在Omicron流行期間，美國5至11歲兒童共有397人住院，其中沒有死亡個案，但有18％住進加護病房，而這些染疫的兒童中有69.6％的人患有其他慢性疾病，30％沒有慢性病。

何美鄉接著說，按照美國這份資料統計分析，未接種疫苗的5至11歲兒童住院率，是每10萬人中有19.1人，而有接種疫苗的住院率是每10萬人中有9.2人，「接種疫苗的效益之一是每10萬人的住院率，從19.1人減少了10個人。」若家中孩子患有慢性肺病、慢性代謝疾病、血液疾病、心血管疾病、肥胖、免疫功能抑制疾病等等，接種疫苗一定是利大於弊。

▲究竟該不該讓家中孩子打疫苗，家長們正反意見不一。（示意圖／達志影像／美聯社）

文章公開之後，有網友在留言區提問，「想知道健康的孩子，有沒有打疫苗感染的結果有無統計數據可比較？」對此，何美鄉回覆，「沒有資料，但住院小孩中只有14％是接種疫苗的，不過，美國現在全國5至11的接種率（2劑）也只有28％，其實疫苗只有50％以下的保護。」