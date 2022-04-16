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苗栗+12！電子哥阿妹演唱會確診　情侶花蓮找姊姊玩3人都染疫

 ▲苗栗縣出現居家隔離陰轉陽確診者，衛生局公布足跡疫調，也立刻進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣今日新增12例本土案確診例，相關足跡所涉及公共場域已完成清消，疫調持續進行中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告，苗栗縣今(16日)新增確診12例，佳邦公司增加7例-外籍移工5人（案32685-32687、案33008、案33328）及本籍員工2人(案33309 女41 歲)、(案33330男 38 歲) 皆居住頭份市。相關足跡所涉及公共場域已完成清消，疫調持續進行中。

苗栗縣衛生局表示，今日新增第8例為（案33329 女20歲 越南籍）鈺博科技公司外籍移工，曾與佳邦確診移工有接觸史。另外，第9-10例為居住於苗栗市的一對情侶(案32688 男30歲及案32689 女28歲) 於銅鑼科學園區工地工作，因去找居住在花蓮的姊姊遊玩，接獲姊姊確診通知後，自購家用快篩自篩陽性，故至醫院採驗PCR陽性。

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

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▲▼衛生局公布相關足跡。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

第11例為 (案33010男24歲) 為居住頭份市，任職於頭份市涓豆腐餐廳，因居住在新竹的同事昨(4月15日)確診，故全部員工進行PCR採檢，該案為陽性。

第12例為(案33331男32歲)居住頭份市，於竹南鎮某電子廠上班，因有張惠妹演唱會確診者足跡接觸史，自行於4月15日晚上8點至醫院採檢PCR，於今日（4月16日）上午8點確診。

因應外籍移工疫情，昨(4月15日)佳邦廠進行採檢，共採檢156人其中7人陽性(如上第1-7例)，美德向邦廠採檢135人全數陰性，疫調持續進行中。

另今(16日)獲彰化縣通知有1例外縣市確診者足跡如，衛生局將持續匡列員工及客人及採檢和實聯制簡訊發放。

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４１６苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

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