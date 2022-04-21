感恩回饋度難關！慈大師生豎起祈願牆　集氣為天下平安祈福

▲慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮確診人數攀升，慈大自3月31日開始遠距教學到4月24日，原本預計在這星期舉辦全中運也因此取消，台灣近日每天超過1000例確診，讓人心慌慌，慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。

祈願卡上寫著：「祈求天下無災，疫情消弭」慈濟大學劉怡均校長表示，這次疫情教會我們很多事情，大家更要把心安定下來，珍惜現在所有的，把握每分每秒做好每件事。祈願牆是希望能為世界祈福，不只為了疫情，在世界另一端的烏克蘭的人民，他們生命受到戰火的威脅，所以希望大家關心疫情外，也能同時關懷在戰爭底下生命受到威脅，被迫離開家園的烏克蘭難民。

▲慈大師生紛紛寫下祈願卡，貼上祈願牆上。

路過看到祈願牆，傳播系學生沈柏漢停下來寫祈願卡，沈柏漢上星期六才返校，他表示雖然在外地看到花蓮疫情升高，但是他覺得擔心害怕不是辦法，這時候更要守護好自己的心，要打疫苗，然後不要亂跑，「雖然台灣疫情很嚴重，但相較其他國家，我們還是很安全，所以還是很感恩。」

「感恩醫護人員！」「祈求台灣平安，烏克蘭平安！」慈大祈願牆設在學校文化走廊，路過的師生也紛紛將自己的祝福貼在牆上。這波Omicron爆發，慈大3／31日因為1位在急診室救治小孩的醫師確診，該醫師也是學校教師，因此後續有師生確診就醫治療，相關師生進行居家隔離或自主管理，人文處也在這段期間免費提供三餐給居家隔離的住宿師生，讓他們可以安心免於恐慌。

▲祈願卡上寫著：「祈求天下無災，疫情消弭」慈濟大學劉怡均校長表示，珍惜現在所有的，把握每分每秒做好每件事。

目前第一批隔離和自主管理的師生已經解隔離了，一位印度籍博士生到學務處感恩學校在居隔期間的關懷與照顧，特別捐出2000元給慈濟基金會，他表示，隔離期間學校提供了餐點，水果還有精舍的祝福，他希望未來有機會也能當志工回饋，但現在最直接的就是捐錢給慈濟，感謝這段期間的照顧，讓他覺得很安心。

▲印度籍博士生特別捐出2000元給慈濟基金會，感恩學校在居隔期間的關懷與照顧。

對於學校的關懷，有一位確診的外籍學生表示，感謝學校師長始終保持聯繫並關心一切，他也為自己選擇慈大深造而感到幸運，對一位陽性確診的國際生而言，不管在任何情況下，慈濟大學關心從未減少，希望他的國家也能做到這樣。

慈濟大學也很感恩這段期間花蓮店家的相挺，在探訪店家是否願意協助送餐時，店家一聽到是要送居隔的師生時，店家說:「沒問題！希望我們能夠共度難關，大家都平安出院！」

