　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

感恩回饋度難關！慈大師生豎起祈願牆　集氣為天下平安祈福

▲慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮確診人數攀升，慈大自3月31日開始遠距教學到4月24日，原本預計在這星期舉辦全中運也因此取消，台灣近日每天超過1000例確診，讓人心慌慌，慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。

祈願卡上寫著：「祈求天下無災，疫情消弭」慈濟大學劉怡均校長表示，這次疫情教會我們很多事情，大家更要把心安定下來，珍惜現在所有的，把握每分每秒做好每件事。祈願牆是希望能為世界祈福，不只為了疫情，在世界另一端的烏克蘭的人民，他們生命受到戰火的威脅，所以希望大家關心疫情外，也能同時關懷在戰爭底下生命受到威脅，被迫離開家園的烏克蘭難民。

▲慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大師生紛紛寫下祈願卡，貼上祈願牆上。

路過看到祈願牆，傳播系學生沈柏漢停下來寫祈願卡，沈柏漢上星期六才返校，他表示雖然在外地看到花蓮疫情升高，但是他覺得擔心害怕不是辦法，這時候更要守護好自己的心，要打疫苗，然後不要亂跑，「雖然台灣疫情很嚴重，但相較其他國家，我們還是很安全，所以還是很感恩。」

「感恩醫護人員！」「祈求台灣平安，烏克蘭平安！」慈大祈願牆設在學校文化走廊，路過的師生也紛紛將自己的祝福貼在牆上。這波Omicron爆發，慈大3／31日因為1位在急診室救治小孩的醫師確診，該醫師也是學校教師，因此後續有師生確診就醫治療，相關師生進行居家隔離或自主管理，人文處也在這段期間免費提供三餐給居家隔離的住宿師生，讓他們可以安心免於恐慌。

▲慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。（圖／慈濟大學提供，下同）

祈願卡上寫著：「祈求天下無災，疫情消弭」慈濟大學劉怡均校長表示，珍惜現在所有的，把握每分每秒做好每件事。

目前第一批隔離和自主管理的師生已經解隔離了，一位印度籍博士生到學務處感恩學校在居隔期間的關懷與照顧，特別捐出2000元給慈濟基金會，他表示，隔離期間學校提供了餐點，水果還有精舍的祝福，他希望未來有機會也能當志工回饋，但現在最直接的就是捐錢給慈濟，感謝這段期間的照顧，讓他覺得很安心。

▲慈大舉辦祈願牆活動，透過集結大家善的力量，為台灣集氣，為天下平安祈福。（圖／慈濟大學提供，下同）

印度籍博士生特別捐出2000元給慈濟基金會，感恩學校在居隔期間的關懷與照顧。

對於學校的關懷，有一位確診的外籍學生表示，感謝學校師長始終保持聯繫並關心一切，他也為自己選擇慈大深造而感到幸運，對一位陽性確診的國際生而言，不管在任何情況下，慈濟大學關心從未減少，希望他的國家也能做到這樣。

慈濟大學也很感恩這段期間花蓮店家的相挺，在探訪店家是否願意協助送餐時，店家一聽到是要送居隔的師生時，店家說:「沒問題！希望我們能夠共度難關，大家都平安出院！」
 

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
下月開打！第4劑疫苗、6~11歲打莫德納「注意事項曝」
楊銘威確診「無罩合影」《婆婆》演員！　劇組回應了
發燒48小時、持續嘔吐！　染疫童「有5大狀況」快就醫
快訊／今增6例中症！　2人完全沒打疫苗
收治分流新規範！　輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院
快訊／今本土+2969「分佈21縣市」　新北1000例最多
快訊／今本土狂飆2969例！　再創新高
快訊／鄉民女神確診！　Ct值曝光
LIVE／本土確診再飆新高！　陳時中最新說明
楊銘威拍《我的婆婆》無口罩搭肩照曝！　一排大咖在內
「教育界小豬」帶4女回家：血液要衝一下　絕美正宮怒反擊
快訊／楊銘威確診冒2症狀！　老婆方志友PCR出爐
小玉鞠躬道歉！　變臉A片害119人全認了
女兒成淫片主角！他弄死「戀童好友」要被關　網炸鍋
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南議員初選民調結果出爐　朱明宏僅0.1％差距落敗提出複查

快訊／國道1號麻豆路段發生火燒車　駕駛疑緊張換氣過度送醫

疫情下動人一幕　台東衛生局凌晨4點最後一盞燈才熄

2022全中運白河商工王新琇、李恩昀　雙姝舉重連霸破紀錄

感恩回饋度難關！慈大師生豎起祈願牆　集氣為天下平安祈福

雲林本土確診飆破30！　確診疫情影響24所學校停課

工藝中心推國產材品牌認證　結合潮店拉近森林與年輕人的距離

強化安檢工作能量　南消六大隊辦消防安檢訓練共識營

盤查男客滿頭大汗露餡　養生館0.3色情連結被南警破獲

桃園男光天化日偷台電電纜線 巡警當場人贓俱獲

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

台南議員初選民調結果出爐　朱明宏僅0.1％差距落敗提出複查

快訊／國道1號麻豆路段發生火燒車　駕駛疑緊張換氣過度送醫

疫情下動人一幕　台東衛生局凌晨4點最後一盞燈才熄

2022全中運白河商工王新琇、李恩昀　雙姝舉重連霸破紀錄

感恩回饋度難關！慈大師生豎起祈願牆　集氣為天下平安祈福

雲林本土確診飆破30！　確診疫情影響24所學校停課

工藝中心推國產材品牌認證　結合潮店拉近森林與年輕人的距離

強化安檢工作能量　南消六大隊辦消防安檢訓練共識營

盤查男客滿頭大汗露餡　養生館0.3色情連結被南警破獲

桃園男光天化日偷台電電纜線 巡警當場人贓俱獲

傳林德福國會辦公室助理確診　立法院：人事處未收到通報

國3彰化段一片藍！大量塑膠軟墊散落害堵車2公里　警追闖禍司機

快訊／台64線小貨車自撞分隔搞翻車　駕駛手脫臼爬出…又是酒駕

下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

台南議員初選民調結果出爐　朱明宏僅0.1％差距落敗提出複查

楊銘威無罩合影《婆婆》演員⋯4天後確診！　劇組還原當天情況

停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

他再2個月大婚　「南韓元祖偶像」5人到齊⋯粉絲淚喊：是完整體

溪洲旅服區7月開！桃園草地露營節4／23先登場　還有音樂會、市集

頭髮掉不停？專家傳授「3招」教你判斷是否異常落髮

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

美福倉儲火災賠償約千萬　自救會怒批

呂玉玲宣布參選桃園市長　羅智強送花籃

雲林確診飆破30　確診疫情共影響24所學校停課

饗賓餐旅全素、泰奶口味蛋糕　討好媽媽

養生館0.3色情連結被南警破獲

疫情下動人一幕　台東衛生局凌晨4點才熄燈

青埔週邊小學總量管制　抽中入學籤「祖上積德」

刑警之友會慰勉刑大辛勞

郭信良議長邀到台南市議會看表演

南消六大隊辦消防安檢訓練共識營

生人迴避！彰化社頭20日晚「送肉粽」 路線曝光

無水可用上山查看水管　7小時未回家人急報警　

「微光行動」為居家照護提供服務

台南4月份維持現行防疫措施

更多熱門

相關新聞

新北3大百貨母親節優惠整理

新北3大百貨母親節優惠整理

台灣疫情擴大，適逢百貨母親節檔期來臨，業者直言「確實挑戰很大」，許多百貨母親節二波將陸續開跑，新北包括比漾廣場、板橋大遠百、宏匯廣場均公布今年母親節優惠，比漾廣場有新櫃主打美妝再推二波搶年輕商機，板橋大遠百針對服飾、大家電回饋，宏匯廣場則推全館滿3,000送500的高回饋，搶客不手軟。

桃園新選風連線　砲轟美福清運跳票

桃園新選風連線　砲轟美福清運跳票

公害賠償成回饋　桃園環保局聲明：沒吃案

公害賠償成回饋　桃園環保局聲明：沒吃案

南紡母親節檔期14日重磅登場

南紡母親節檔期14日重磅登場

微風母親節消費回饋撒萬點不手軟

微風母親節消費回饋撒萬點不手軟

關鍵字：

感恩回饋難關慈大祈願牆集氣平安祈福

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

粿粿爆退出《全明星4》！

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面