新北3大百貨母親節優惠整理　比漾再加碼美妝3千送300

▲新北百貨母親節優惠，比漾廣場因應新櫃beauty STAGE二波針對美妝再加碼。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

台灣疫情擴大，適逢百貨母親節檔期來臨，業者直言「確實挑戰很大」，許多百貨母親節二波將陸續開跑，新北包括比漾廣場、板橋大遠百、宏匯廣場均公布今年母親節優惠，比漾廣場有新櫃主打美妝再推二波搶年輕商機，板橋大遠百針對服飾、大家電回饋，宏匯廣場則推全館滿3,000送500的高回饋，搶客不手軟。

比漾廣場母親節檔期將於4／21開跑，為期18天，近期因改裝一樓化妝品櫃位，並引進beauty STAGE複合選物店，新增20多個美妝品牌，二波也針對化妝品續推優惠，單櫃滿3,000元送300元抵用券，再加碼beauty STAGE美麗台推出比漾卡單櫃滿3,000贈200元優惠；全館指定櫃累計滿3,000元贈200元抵用券。

▲比漾廣場引進beauty STAGE美妝複合店，吸引不少年輕客。

業者表示，目前疫情因素來客減少7%，但因目的性來客增多，客單也成長5%，消費者對網購越來越習慣，百貨需引進新櫃增加體驗，包括4月初到位的beauty STAGE，引進美妝保養、香氛等新品牌，也帶進新一波年輕來客，在new balance之後，4／28也將開幕棉花糖系女孩服飾Poly Lulu。

板橋大遠百即起至5／10前推出母親節「寵愛俏媽咪」檔期，百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元抵用券，4／21前遠百APP會員再加送100元抵用券；4／27前1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；保健器材當日單筆滿5,000元送500元抵用券，另推紙本振興5倍券加碼，百貨服飾、名品當日單筆滿3,000元送100元抵用券。可再加碼指定信用卡消費回饋。

而今年板橋大遠百也大幅度引進新櫃，增添新動能，包括B1引進「Auntie Anne’s蝴蝶餅」新北首店、人氣「黑方巧克力」也將開幕；2F則有「MLB」及都會女性風格品牌「LAUREN」；3F引進法式植萃保養「Fées Beauté」，另機能服飾「ONE BOY」也進駐8F。

新莊宏匯廣場則以周慶等級推出優惠，祭出新北最高回饋，即起至5／10期間，除了化妝品累計滿2,000元送200元抵用券的低門檻，再擴大百貨服飾累計滿3,000元送500元抵用券高回饋方案，與國際精品、大家電、健康器材消費單筆滿1萬元送1,000元抵用券，3C指定專櫃單筆滿1萬元送500元抵用券。

▲一風堂新北首店進駐宏匯廣場。

近期宏匯廣場針對美食大進補，除之前曝光的初魚、黑毛屋跟乾杯燒肉之外，5／1也將開幕一風堂拉麵新北首店，開幕首3日祭出優惠，首日白丸元味拉麵前100組入店內用享買一送一；開幕第二日前50名來店消費任一碗贈送白丸元味拉麵兌換劵；第三日推限量福袋，價值1500元以上優惠價888元，限量10組。