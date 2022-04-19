　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新北3大百貨母親節優惠整理　比漾再加碼美妝3千送300

▲新北百貨母親節優惠整理包。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供）

▲新北百貨母親節優惠，比漾廣場因應新櫃beauty STAGE二波針對美妝再加碼。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

台灣疫情擴大，適逢百貨母親節檔期來臨，業者直言「確實挑戰很大」，許多百貨母親節二波將陸續開跑，新北包括比漾廣場、板橋大遠百、宏匯廣場均公布今年母親節優惠，比漾廣場有新櫃主打美妝再推二波搶年輕商機，板橋大遠百針對服飾、大家電回饋，宏匯廣場則推全館滿3,000送500的高回饋，搶客不手軟。

▲新北百貨母親節優惠整理包。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供）

比漾廣場母親節檔期將於4／21開跑，為期18天，近期因改裝一樓化妝品櫃位，並引進beauty STAGE複合選物店，新增20多個美妝品牌，二波也針對化妝品續推優惠，單櫃滿3,000元送300元抵用券，再加碼beauty STAGE美麗台推出比漾卡單櫃滿3,000贈200元優惠；全館指定櫃累計滿3,000元贈200元抵用券。

▲新北百貨母親節優惠整理包。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供）

▲比漾廣場引進beauty STAGE美妝複合店，吸引不少年輕客。

業者表示，目前疫情因素來客減少7%，但因目的性來客增多，客單也成長5%，消費者對網購越來越習慣，百貨需引進新櫃增加體驗，包括4月初到位的beauty STAGE，引進美妝保養、香氛等新品牌，也帶進新一波年輕來客，在new balance之後，4／28也將開幕棉花糖系女孩服飾Poly Lulu。

▲新北百貨母親節優惠整理包。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供）

板橋大遠百即起至5／10前推出母親節「寵愛俏媽咪」檔期，百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元抵用券，4／21前遠百APP會員再加送100元抵用券；4／27前1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；保健器材當日單筆滿5,000元送500元抵用券，另推紙本振興5倍券加碼，百貨服飾、名品當日單筆滿3,000元送100元抵用券。可再加碼指定信用卡消費回饋。

而今年板橋大遠百也大幅度引進新櫃，增添新動能，包括B1引進「Auntie Anne’s蝴蝶餅」新北首店、人氣「黑方巧克力」也將開幕；2F則有「MLB」及都會女性風格品牌「LAUREN」；3F引進法式植萃保養「Fées Beauté」，另機能服飾「ONE BOY」也進駐8F。

▲新北百貨母親節優惠整理包。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供）

新莊宏匯廣場則以周慶等級推出優惠，祭出新北最高回饋，即起至5／10期間，除了化妝品累計滿2,000元送200元抵用券的低門檻，再擴大百貨服飾累計滿3,000元送500元抵用券高回饋方案，與國際精品、大家電、健康器材消費單筆滿1萬元送1,000元抵用券，3C指定專櫃單筆滿1萬元送500元抵用券。

▲新北百貨母親節優惠整理包。（圖／比漾廣場、遠百、宏匯廣場提供）

▲一風堂新北首店進駐宏匯廣場。

近期宏匯廣場針對美食大進補，除之前曝光的初魚、黑毛屋跟乾杯燒肉之外，5／1也將開幕一風堂拉麵新北首店，開幕首3日祭出優惠，首日白丸元味拉麵前100組入店內用享買一送一；開幕第二日前50名來店消費任一碗贈送白丸元味拉麵兌換劵；第三日推限量福袋，價值1500元以上優惠價888元，限量10組。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／「大改版」防疫保單來了！　最高賠50萬
快訊／北檢法警室拉警報！　7人染疫
麻衣爆「日本媽媽潛規則」！　她沒做整套：到底誰想
快訊／國泰產緊急停售3張「防疫保單」！
朱學恒緊急取消所有通告！　2名嘴被關切
快訊／北市擄人凌虐！　擎天崗「14歲少年」遭14人持棍圍毆
聯亞生技董座「學霸女兒」首曝光！　入選《時代》百大人物
央行總裁一席話「金融股直直落」！現金殖利率衝破10%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新北3大百貨母親節優惠整理　比漾再加碼美妝3千送300

只有3天！超商4大咖啡飲品「買8杯送4杯」　爽喝特大美式只要40元

1個旋轉底座打造3種汽座模式！Nuna NEXT system掀優雅育兒風潮

超商最新3款熱便當！牛五花咖哩、蒲燒鯛魚太欠吃　還能線上先訂

【廣編】台茂購物中心空中足球場啟用　扎根基層運動

【廣編】嬰童副食品領導品牌桂格　營養科學為後盾「無添加寶寶粥」隆重登場

【廣編】Global Mall線上線下串聯　新零售模式搶母親節檔期商機

媽媽辛苦了！賣場祭「保養品、彩妝買1送1」　專櫃款限量下殺7折

後疫情下的新食尚　白家綺凍齡美顏術

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

新北3大百貨母親節優惠整理　比漾再加碼美妝3千送300

只有3天！超商4大咖啡飲品「買8杯送4杯」　爽喝特大美式只要40元

1個旋轉底座打造3種汽座模式！Nuna NEXT system掀優雅育兒風潮

超商最新3款熱便當！牛五花咖哩、蒲燒鯛魚太欠吃　還能線上先訂

【廣編】台茂購物中心空中足球場啟用　扎根基層運動

【廣編】嬰童副食品領導品牌桂格　營養科學為後盾「無添加寶寶粥」隆重登場

【廣編】Global Mall線上線下串聯　新零售模式搶母親節檔期商機

媽媽辛苦了！賣場祭「保養品、彩妝買1送1」　專櫃款限量下殺7折

後疫情下的新食尚　白家綺凍齡美顏術

快訊／台東2校確診匡列「達1／3班級」　今起全校停課至4／22

長年投身公益！ 蔡宗豪當志工教孩童烏克麗麗

何冰嬌兩度擊敗陳雨菲：奪冠再說表現不滿意有點「凡爾賽」

懶妹救星！內衣褲專用「1家電」感覺雷爆　她一用驚喜：很方便

明「穀雨」！7禁忌一次看　開運方法曝光

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

「大改版」防疫保單來了！隔離確診都不賠　富邦新版鎖定住院「最高賠50萬」

快訊／立院三讀《食農教育法》　政府學校優先採用在地農產品

快訊／北檢法警室疫情拉警報　2天累計7人...1／10染疫

認養讓愛延續　台南動物之家身障毛小孩因您的愛而完美

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

消費熱門新聞

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

測驗你是哪一種社畜？把關打拚族的健康飲食

只有3天！超商4大咖啡飲品買8杯送4杯

賣場熱銷神物再祭特價引暴動

歐美新世代汽座　1個底座3種模式

超商最新3款熱便當！還能線上先訂

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

天母金字招牌　一品山西刀削麵

便宜有質感！北投老饕必吃魷魚羹

超商APP「防疫地圖」輕鬆查防疫品庫存

更多熱門

相關新聞

母親節按摩椅OSIM現折近5萬

母親節按摩椅OSIM現折近5萬

疫情年許多民眾選擇在家紓壓，按摩椅銷量看俏，適逢年度第二大母親節檔期，加上近期台灣疫情升溫，按摩椅詢問度也增高，OSIM與督洋生技都推出旗下最新按摩椅，OSIM以減壓養生椅強調數據化壓力監測，並推特價省下近5萬元；督洋則代理Panasonic最新小摩力沙發按摩椅，小尺寸設計一般公寓都能放，要價不到6萬元強調高CP值。

Global Mall新零售模式搶母親節檔期商機

Global Mall新零售模式搶母親節檔期商機

賣場逾千款開架保養品、彩妝買1送1

賣場逾千款開架保養品、彩妝買1送1

eMOVING Shine魅力紅新色登場

eMOVING Shine魅力紅新色登場

桃園庇護工場結合商圈　行銷母親節商品

桃園庇護工場結合商圈　行銷母親節商品

關鍵字：

比漾廣場板橋大遠百比漾廣場母親節美妝回饋

讀者迴響

熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

快訊／北市貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不治

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面