快訊／「腳交千金」伸腿逼聞腳掌：香不香？司機氣炸開吉了

記者游瓊華／台中報導

台中一名多元計程車司機19日載客時，見到後座女乘客光腳踩在椅背上，於是出聲制止，瞬間讓女子暴走。女子嗆聲家裡開醫院、認識黑白兩道，還將腳直接伸到前座，放到司機的臉旁說，「香不香？香不香？」司機事後把影片PO上網，並到台中市何安所報案。

▲台中「腳交千金」暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

這名自稱家開醫院的千金女上車後直接將雙腳踩在椅背上，而司機見狀便開口，「小姐，那個腳有乾淨嗎？妳腳不能放在地上嗎？」沒想到，千金女卻突然暴走，「我的腳超乾淨的」、「我人不舒服」，接著怒喊，「你現在是在跟我嗆聲逆啊？」

司機當下本不想繼續爭執，沒想到千金女卻不斷開嗆，「你這樣也太沒禮貌了吧？對一個女生也太沒禮貌了吧？」讓司機忍不住回，「女生又怎樣？女生就可以踩我車的座墊是不是？車你的是不是？」

不僅如此，千金女還表示，「我跟你講我家開醫院的啦，你不要以為我今天穿這樣子出門，我就不是沒有背景的人」，接著直接從後座將腿往前伸到司機臉上，「你自己看乾不乾淨阿，你現在可以看乾不乾淨阿」、「你不是想看，全白的，現在是你的要求，來來來，香不香？香不香？黑白兩道我都熟，你今天毀掉一個人的情緒，你知道你造了多少的業障嗎？」

司機事後表明車上有行車紀錄器，且絕對會赴警局提告，但千金女卻不肯罷休，「你腳乾淨嗎？你手乾淨嗎？你的龜頭肯定不乾淨」、「你有吸毒嗎？你有嗑藥嗎？不然你怎麼會反應這麼奇怪？」並嗆自己很懂法律，是文組學霸，最後當司機的面打給叫車平台投訴。

影片曝光後引起網友熱議，紛紛留言，「看到那個腳伸出去，真的是令人措手不及啊，哭笑不得欸」、「看起來像見笑轉生氣，那個腳抬上來碰到身體就感覺很差」、「司機大哥也太有耐心」，並鼓勵司機提告。

對此，司機也付諸行動，到台中市何安所報案，不過因為司機時間因素尚未製作筆錄，報案程序也尚未完成，但警方已經雙方年籍資料抄登，後續將依法偵辦移送地檢。