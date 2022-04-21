工程男快篩遭老闆狂call　責怪「你中獎害停工怎麼辦？」

記者黃翊婷／綜合報導

近日本土疫情嚴峻，確診病例數已連日破千，一名從事工程工作的網友在臉書PO文抱怨，去做了政府提供的免費快篩，沒想到竟被老闆責怪，「你去篩檢中獎的話，後面工程怎麼辦」、「公司因為你被停工好幾天怎麼辦」，讓他超級傻眼。

▲本土疫情升溫，民眾若有症狀可至社區篩檢站快篩。（示意圖／記者許靖騏攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」19日的文章中提到，上週打完疫苗有出現副作用，原本過了幾天就好了，沒想到症狀又重新出現，剛好最近政府有提供免費快篩，他決定去採檢一下，結果事情就來了，電話響個不停，原來是老闆打來的，還怪他擅自去做快篩，「你去篩檢中獎的話，後面工程怎麼辦？公司因為你被停工好幾天怎麼辦？」

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原PO無奈地說，後來跟朋友討論了一下，發現大家或多或少都有遇到類似的問題，「不去篩就不會是害群之馬，不去篩就不會被人家討厭」，讓他忽然覺得5張防疫保單好像白買了，「我只是想表達，沒事多關心身旁朋友，或許他有這類的親情、友情壓力，但是為了自己、為了大家好，請帶他們走出來，尤其在這一天一千多人（確診）的狀態下，（病毒）很快就會來到身旁，千萬別被道德綁架了。或許短期會被討厭，但比把病毒帶給家人來得好。」

其他網友看完全文，紛紛留言力挺原PO，「支持你，做好一切防範才是對自己、對家人最好的保護」、「這種自私的公司你還待得那麼愉快？我公司可是每個人都發快篩試劑，要我們每個人都確實做好防疫」。

不過，也有另一派網友緩頰道，其實可以理解老闆緊張的心態，「我老公是做小工程，老闆兼工友，他超怕被隔離，一般上班族是隔離一天損失一天，他是隔離一天損失一個工程，還會連帶牽連後面好幾個工程」，所以損失真的超大，只能把防疫做足，自己也不敢亂跑。