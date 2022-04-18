買3杯飲料沒買袋子！店家好心「送杯架」...大媽怒嗆：有什麼用？

▲一名開飲料店的網友，遇到態度差的奧客抱怨買飲料沒送袋子。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

圖文／CTWANT

現今環保意識抬頭，民眾購物多會自備袋子，許多店家也不再免費提供，但一名開飲料店的女網友，在臉書社團PO文表示，自己遇到一名大媽奧客，因店內未提供袋子而態度惡劣的抱怨，還放話再也不來買，讓她情緒受到些微影響；貼文曝光後，網友紛紛恭喜該店長網友，「以後少了一個奧客！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己開店已一年多，生意雖平淡，但慶幸都遇到好人，沒遇過「奧客」；日前女網友店內來了一名阿姨，買了三杯熱拿鐵，「因為店內規定袋子需要一塊錢，我想說她拿三杯熱拿鐵不好走路，我自己『贈送』她三杯杯架，放拿鐵。（別人送的杯架，店內買的是四杯架，不花店內錢）」

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豈料，該名阿姨卻當場臉垮、不高興，「（她）說東西那麼多怎麼走路（她手上有一堆帳單），怎麼沒有袋子。」原PO表示，自己回答對方，因為店內規定袋子需花費一塊錢購買，而杯架是自己擔心她手上東西太多不好拿所贈送的。對方聽後卻回嗆，「我以後再也不來買了，袋子一塊錢都是圖利廠商的，袋子也只是拿去丟垃圾，送這個杯架有什麼用。」

女網友聽完後感到相當生氣，認為不必再對對方客氣，「既然大家都那麼不開心，那杯架還我好了。」隨後阿姨便不斷碎念還用丟的把杯架還給她。原PO解釋，店內的常客都知道，若是常客光顧她都會送袋子，「我沒在計較這些錢。而且袋子的錢我都請客人投到前面捐助流浪動物的零錢箱裡。但是這位阿姨，一直碎念以後不來了是在威脅我嗎？」

貼文曝光後，許多網友也紛紛留言，「就是有這種貪小便宜的人，不用理這種人」、「希望她真的不要再來了」、「服務業的已經見怪不怪了，看了都麻痺，樓主放寬心，這種人到處都有」、「奧客不用留」、「連一塊都在計較，到底是多窮？」、「我以為加購袋子已經是全民常識了」、「你做的很好啊！」

而原PO事後也更新留言表示，自己Google商家被這位阿姨留下一顆星評價，但她並不以為意，「沒有關係，我的google 評價，除了這個評價外都是5星。還有這篇貼文下面廣大網友的支持」，女網友說道，給一元袋子真的沒什麼，重要的是有些態度不好的客人不能寵，「不給也是怕之後會壯大他們的自以為是。再次感謝各位理性網友的支持，人與人互相體諒和善，讓世界更美好。」

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