孩子台上跳舞！政治人物「1動作」惹怒家長　網幫嗆：衝仇恨值？

▲政治人物在小孩表演期間穿梭觀眾席拜票。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者黃品臻／綜合報導

原本想記錄下孩子在台上純真的模樣，沒想到鏡頭前卻出現奇怪的身影！有網友發文抱怨，孩子在台上賣力表演，他只想認真記錄，但卻有政治人物穿梭在觀眾席拜票，讓他忍不住怒吼，不能等散場後再到門口拜票嗎？

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「我想要認真看著、記錄小朋友的表演，我知道你想要選票，你不能等散場後在門口拜票，一定要在表演中找人拜票嗎？而且疫情關係你不能離我們遠一點嗎？」

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從原PO貼出的照片中可以見到，有兩名身穿候選人團隊衣服的男子，在觀眾席中來回穿梭，硬生生擋住觀眾的視線。原PO對此生氣表示，「沒有政黨喜好，只是純不爽這樣行為。」

▲原PO見此相當氣憤。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出掀起熱議，網友們也對這樣的行為感到氣憤，「在活動進行中拜票，非常不ok」、「這種沒禮貌的絕對不會投給他」、「電話民調拜票也非常討厭」、「真的是來衝仇恨值的」、「到底有多不想要選票啊？完美的逆向操作」、「這種一律不投呀」、「真的很煩，都擋住小孩表演了」、「台上表演，除非緊急事件，不在席間走動是基本禮節」。