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小一女兒書包4.4公斤「跌倒像被翻身烏龜」　媽心疼曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽19日在臉書PO文抱怨，就讀小學一年級的女兒體重18公斤，書包卻重達4.4公斤，但明明只有5本課本加1本字典，看起來卻超級厚，而且女兒放學時不小心跌倒，竟然像是烏龜被翻身一樣爬不起來，幸好沒有受傷，「這每天背一堆厚課本的日子還要多久啊？」

小一學生書包4.4公斤。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO女兒的書包重達4.4公斤。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，新課綱的課本又大又厚，女兒就讀小一，平時老師會讓學生把課本放在學校，只要帶作業回家就好，但近期因為疫情嚴峻，為了防止臨時停課時沒有課本可以使用，才讓學生把課本通通帶回家，結果女兒19日放學時，從教室走到校門口的過程中因為重心不穩跌倒，竟然就像烏龜被翻身一樣爬不起來。

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原PO說，幸好有書包擋著，女兒沒有受傷，但幫忙接過書包的時候，就連身為大人的她也覺得很重，明明只有5本課本加1本字典，看起來卻超級厚，回家之後好奇拿來體重計一秤，竟然有4.4公斤，「我女兒才18公斤，難怪會跌倒」，而且學校不建議使用拖式書包，怕放學人多容易絆倒，只能這樣天天背來背去，「這每天背一堆厚課本的日子還要多久啊？」

文章公開之後，引來許多已經當爸爸媽媽的網友留言附和，「我也覺得現在小孩書包重到一個不可思議」、「我兩個兒子也是都把課本帶回家，每天上下學都快被書包壓扁，連大人都覺得超級重」；也有好心網友提醒，可以把課本放在書包的內袋部分，其他東西放前面，孩子的重心才會往後，這是買書包時店員的解說。

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