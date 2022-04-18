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結帳多1200元「竟被擅自加量」　店家神扯回覆他氣炸！網怒批詐騙

▲▼生魚片,美食,刀工,日式料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

想用公司補助聚餐，結果卻被餐廳坑了！一名網友發文抱怨，與同事用公司補助到餐廳聚餐，原本都已算好，用剛剛好的錢吃一頓好料的，沒想到店家竟然擅自「加量」，結帳金額硬生生多出了1200元，讓他氣得質問店家，結果竟得到超扯回覆。

這位網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，與同事一共12人到餐廳聚餐，每個人都有500元的補助款可使用，用餐期間發現額度還夠，便口頭又跟店家點了一份生魚片，並詢問蛤蜊時價怎麼算，得到回覆後原PO估算金額差不多是6000元，沒想到結帳時卻硬生生變成7200元，直接多出了1200元，讓他氣炸了。

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原PO提到，大家在享用生魚片的當下，還心想一份的量很多、很划算，沒想到看到結帳金額時，店家卻說「你們人那麼多，一份怎麼夠吃？一定是幫你們上兩份的量啊」，原PO一行人也就這樣吞了2份生魚片進肚。

而另一道蛤蜊則是莫名被「加重」，這讓原PO痛批，「我點了絲瓜蛤蜊，他們說是時價秤重的，我問多少錢，他量完跟我說『一人一顆，這樣 27 兩』，結果結帳的時候就變成 44 兩，是怎樣，點完餐以後蛤蜊的大小就瞬間成長 62% 是不是？」但由於也是口頭述說，無法舉證反駁。

▲▼店家擅自加量生魚片，蛤蜊還直接加重。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲店家擅自加量生魚片，蛤蜊還直接加重。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO怒斥，結帳時金額多出1200元，想向收銀員反應，但由於對方也只是收銀，回覆說要確認金額需問點餐人員，「服務人員來來去去，結帳的時候早就無影無蹤（說實在話，在現場我也認不出來），趕著回去上班根本沒時間跟他們吵太久……奸巧……。」

網友們見狀也為原PO抱不平，「什麼叫人那麼多一定上兩份生魚片……整桌只有一個人吃生魚片的話不就吃到吐」、「是我的話就報警！這叫強迫消費，我點多少就付多少錢，你要招待是你家的事」、「這樣拗客人的方式真是不敢恭維啊」、「吃不夠是客人的事，要他雞婆？」「光生魚片就是詐騙集團了吧」。

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