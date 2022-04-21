連6天破千！沈政男揭等「這類人」都感染　巴黎鐵塔曲線下降

記者陳俊宏／綜合報導

20日新增2386例本土確診，再創歷史新高，也是連6天破千。對此，精神科醫師沈政男表示，Omicron感染曲線形狀是巴黎鐵塔，現在會被感染的人，就是那些容易參與高風險群聚的人，因此病毒很容易在其中擴散，等到他們都被感染了，病毒無法繼續肆無忌憚傳播，曲線就會立即下降。

沈政男在臉書指出，指揮中心20日說「月底可能破萬」，這樣一來相信他在4/9所做的預估了吧，當時有媒體拿他的預估去問所謂正港專家，歹勢，傳染病建模不是醫療，而是比較趨近於數理模型，醫療人員不見得懂啦。

▼沈政男說，Omicron疫情曲線是巴黎鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

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沈政男解釋，最常用來估算新冠傳染是所謂的SEIR模型，N(t)=S(t)+E(t)+Ia(t)+Is(t)+R(t)，其中，N(t)是t時間的總人口，S(t)是易感人口，E(t)是曝露人口，IA(t)是無症狀感染人口，IS(t)是有症狀感染人口，而R(t)是康復人口，然後用t去微分出六個方程式，再來求解。

沈政男說，為什麼Omicron感染曲線形狀是巴黎鐵塔，而非山脈或高原？這是因為病毒如果給它們夠多的曝露人群，就會無限制擴散，一直到易感人群不夠大為止，現在會被感染的人，就是那些容易參與高風險群聚的人，因此病毒很容易在其中擴散，等到他們都被感染了，病毒無法繼續肆無忌憚傳播，曲線就會立即下降。

►本文獲得沈政男醫師授權。