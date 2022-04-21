剩10天單日恐破萬　台大醫曝1時間更危險：一般人要打滿4劑

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，國內本土疫情月底就有可能單日破萬例。面對生活環境中到處都有可能出現確診者，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，一般民眾都要打滿4劑只是時間問題，畢竟進入10、11月之後，新冠病毒會因為低溫而變得更加猖獗。

▲黃立民認為未來一般民眾可能都要打滿4劑疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心20日公布本土新增2386例確診，個案分布全台21個縣市，其中新北市單日確診飆升822例，是各縣市中最多的；另外，依據疾管署「本土病例地圖分布」顯示，從1月1日統計至今，全台累計共有1萬5217人染疫。

由於全球專家已有共識，新冠病毒不會消失，面對到處都有可能出現的確診者，一般民眾又該怎麼保護自己。根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民指出，疫情傳播到這個地步一定會造成兒童染疫，若兒童2劑疫苗間隔12週，拉長完整接種的時間，可能會增加染疫風險，而一般民眾未來可能也都要打滿4劑疫苗，因為進入10、11月之後，低溫會讓新冠病毒變得更猖獗，所以打4劑只是時間問題。

▲本土病例20日首次突破2000例。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國內疫情自4月起逐漸升溫，已連日突破千例，20日更是超過2000例。有醫師分析台灣感染曲線，認為目前是在壓制的狀態，像是過去各國指數型上升還沒到。

對此，指揮官陳時中表示，當然不希望到那麼高，但也在相關藥物做準備，疫情會怎麼要走也要繼續看，香港、紐澳、韓國都有不同經驗，會參考情況做好準備；至於何時單日破萬例，他也坦言，「可能月底就有可能了吧！」

陳時中提到，預計近期疫情會有大規模展開，但還是希望速度不要太快，民眾外出應謹慎把口罩戴好、社交距離保持好。另外，指揮中心20日也公布放寬「居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫交通方式」，緊急就醫以119救護車為原則，另可依照衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕或騎車）等方式進行。