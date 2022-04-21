曾接觸近1小時！聯醫和平婦幼院長黃弘孟確診　議員郭昭巖遭列居隔

▲台北市議員郭昭巖。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台北市立聯合醫院副總院長暨代理和平婦幼院區院長黃弘孟於20日晚間確診，且曾經於19日到過台北市議會警政衛生委員會，甚至到台北市議員郭昭巖辦公室，使台北市議會已緊急清潔消毒。對此，台北市議員郭昭巖21日上午表示，自己昨晚接到衛生單位通知有接觸，所以被列居家隔離。

郭昭巖21日上午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，自己20日收到衛生單位通知，因為與黃弘孟有接觸，曾經在台北市議會研究室討論不到1小時的議題，所以被列為居家隔離。

台北市議會20日晚間收到通知，19日召開的警政衛生委員會工作報告當中，出現了1名確診者足跡，使台北市衛生局緊急疫調並且匡列密切接觸者，並要求與會的人員包含媒體在內進行自我健康監測。

據了解，該名確診者就是列席在會議室的黃弘孟，當時市府出席人員包括台北市衛生局長黃世傑、台北市聯合醫院總院長璩大成等人，現場則有4家媒體記者在內，簽到的台北市議員則有江志銘、潘懷宗、李傅中武、李慶元、張茂楠、應曉薇、林世宗、許淑華、陳重文、吳志剛；該名副總院長在委員會結束後，還曾到1名議員辦公室進行討論。

目前台北市議會已經緊急清潔消毒，台北市衛生局也於20日晚間緊急疫調當中。針對該名確診副總院長曾於19日到台北市議會參加工作報告和拜訪議員，台北市衛生局21日回應，目前已一併進行疫調及匡列，採檢22人，其中13人陰，9人尚待檢驗報告中；另匡列居隔10人，自主健康管理12人，並已完成職場及議會清消。

▼台北市議會警政衛生委員會。（圖／記者袁茵攝）