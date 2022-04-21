工藝中心推國產材品牌認證　結合潮店拉近森林與年輕人的距離

▲工藝中心推動國產材品牌認證，與審計新村潮店合作（下同）。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣島擁有從熱帶到寒帶且豐富珍貴的森林木材資源，為打破森林與產業的界線、拉近與國民生活的距離，台灣工藝研究發展中心受文化部及農委會林務局指導，主辦推動國產材品牌認證計畫，串聯在地林業、文化、設計以及工藝產業進行跨域合作。

工藝中心指出，為更接近年輕族群、促進互動，也邀請位於台中文創據點審計新村的「iin Sparkling & Drink望好飲」業者合作，以「森林的氣味」為主題，融合健康飲品氣泡飲的風潮，將商品特性和國產材巧妙融合，打造具年輕、活力意象的國產材示範點。

店內運用香杉和相思木製作成深淺兩色的壁飾，就像一顆顆從氣泡飲跳出來的泡泡，每顆都可朝不同方向轉動、產生多元且有趣視覺效果，令人耳目一新，而極具簡約設計感的長凳則以香杉為主體，搭配白色烤漆的椅腳，體整色系和造型協調，非常符合店內氛圍；設計師還安排一處剛好可放置一株國產小樹木的空間，呈現樹木原始模樣，讓國產材品牌的整體訴求更具一貫完整性。

工藝中心表示，4月18日也在該店舉辦「紅酒架DIY」課程：利用香杉進行教學，並邀請到木藝製作經驗豐富的「百木學堂」老師蔡裕霖現場指導，讓學員從備好的材料到組裝、上油，完成一件木製作品，透過手作過程實際感受木頭握在手心的溫度、親眼觀察美麗細緻的木頭紋理，也從中獲得新鮮有趣的啟發。