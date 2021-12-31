全國賽德克族祭儀暨競賽　林務局供柳杉木材供原民重建傳統住屋

▲南投林管處希望將國產材推廣與賽德克族原住民文化傳承加以結合（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

全國賽德克族歲時祭儀暨傳統技藝競賽活動，於2021年最後2天在仁愛鄉德鹿谷村舉行，林務局南投林管處則與仁愛鄉公所合作，提供國產柳杉疏伐木，供本次活動搭建傳統祭祀屋及穀倉，將賽德克族傳統住屋重現在族人眼前；南投林管處表示，推廣國產木材利用可減少碳足跡和雨林砍伐，疏伐林地經造林後數十年可再行供材、永續經營。

南投林管處表示，林務局近幾年來為回復原住民族自然資源權利，持續推動共管，包含森林產物採取、林下經濟發展、狩獵自主管理、步道維護管理、深入部落體驗旅遊及協助山林巡守等，期待能與原住民族共同守護山林、共享山林資源；本次搭建傳統祭祀屋與穀倉使用之木材，來自南投林管處巒大事業區第75、76林班生產的柳杉疏伐木，材積共計42.646立方公尺。

德鹿谷村長卓上龍表示，感謝南投林管處提供木料及部落族人的共同參與，讓賽德克族傳統建築得以順利興建，該建築除供活動使用，也將做為日後在地部落居民老幼共學的場所，使原住民文化在此能夠永續傳承，並成為生態旅遊的新景點，藉由在地族人之導覽，讓遊客充分感受到賽德克族之原住民傳統文化及生活智慧，並體驗到國產優質木竹材於原住民建築之利用。

南投林管處副處長李志珉表示，木材是可再生的材料，台灣每年的木材需求量約600萬立方公尺，但自給率僅約1%，自國外進口不僅製造大量碳足跡，也助長熱帶雨林地區非法木材砍伐的疑慮和風險；林務局自2017年開始推廣國產材利用、規劃提高每年國內木材生產量，本次疏伐後的林地會再進行造林、撫育，經數十年後又可以再次砍伐，以達到資源永續利用的目的。