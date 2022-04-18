國產木材變好潮！　台灣工藝中心跨界合作審計網美店

▲國產木材變好潮！台灣工藝中心跨界合作審計新村網美店。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國立台灣工藝研究發展中心為推動國產木材品牌認證，希望打破台灣森林與產業的界線，紛紛與新興咖啡店等合作，讓國產材更貼近人們生活。近期再與台中文創據點審計新村氣泡飲網美店跨域合作，以「森林的氣味」為主題， 將傳統與時尚結合，打造一個洋溢年輕活力與森林意象的國產材示範點。

工藝中心主任張仁吉表示，對於國產材在工藝利用的碳權與經濟循環，不論是在生活、消費或者教育空間都還大的空間可以發揮。而首要之務，就是建立和年輕消費者的連結，以及國人對於國產材的價值認同，相信透過跨界結盟而打造的示範點，將國產材融入年輕人生活中，應該是值得大力推廣。

▲工藝中心也與店家合作舉辦DIY課程。（圖／記者游瓊華攝）



此外，為了讓年輕人經由接觸認識國產材，工藝中心也與店家合作舉辦DIY課程，由百木學堂的專業老師指導，透過手作從備好的香木材料一一組裝、上油，到完成作品，可免費參加，許多年輕朋友都直呼經驗難得。

這次工藝中心運用國產香杉和相思木兩者不同深淺色調，在審計新村網美店「望好飲」打造出網美牆，一塊塊木頭彷彿一顆顆泡泡，每顆都可以透過轉動製造不同的視覺效果，與店內的夢幻氣泡飲相呼應；此外，店內也有不少國材產家具，將轉角空間點綴一株台灣肖楠，讓人彷如聞到置身森林，感覺很療癒。