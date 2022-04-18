　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國產木材變好潮！　台灣工藝中心跨界合作審計網美店

▲國產木材變好潮！台灣工藝中心跨界合作審計新村網美店。（圖／記者游瓊華攝）

▲國產木材變好潮！台灣工藝中心跨界合作審計新村網美店。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

國立台灣工藝研究發展中心為推動國產木材品牌認證，希望打破台灣森林與產業的界線，紛紛與新興咖啡店等合作，讓國產材更貼近人們生活。近期再與台中文創據點審計新村氣泡飲網美店跨域合作，以「森林的氣味」為主題， 將傳統與時尚結合，打造一個洋溢年輕活力與森林意象的國產材示範點。

工藝中心主任張仁吉表示，對於國產材在工藝利用的碳權與經濟循環，不論是在生活、消費或者教育空間都還大的空間可以發揮。而首要之務，就是建立和年輕消費者的連結，以及國人對於國產材的價值認同，相信透過跨界結盟而打造的示範點，將國產材融入年輕人生活中，應該是值得大力推廣。

▲國產木材變好潮！台灣工藝中心跨界合作審計新村網美店。（圖／記者游瓊華攝）

▲工藝中心也與店家合作舉辦DIY課程。（圖／記者游瓊華攝）

此外，為了讓年輕人經由接觸認識國產材，工藝中心也與店家合作舉辦DIY課程，由百木學堂的專業老師指導，透過手作從備好的香木材料一一組裝、上油，到完成作品，可免費參加，許多年輕朋友都直呼經驗難得。

這次工藝中心運用國產香杉和相思木兩者不同深淺色調，在審計新村網美店「望好飲」打造出網美牆，一塊塊木頭彷彿一顆顆泡泡，每顆都可以透過轉動製造不同的視覺效果，與店內的夢幻氣泡飲相呼應；此外，店內也有不少國材產家具，將轉角空間點綴一株台灣肖楠，讓人彷如聞到置身森林，感覺很療癒。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
《RM》池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！　挨轟丟臉揭真
快訊／大哥EVGA開放顯卡「直購」官網秒當　網嗨炸：等等黨獲
快訊／總統府1委外電腦維護人員確診　15密切接觸者火速篩檢
月經來「超補鐵菜單」一次看　醫大推：3種人也要吃
快訊／北市衛生局證實：阿妹演唱會引導人員確診　連5場指引粉絲
苗栗深夜3幼童確診！衛生局緊急宣布停課10天
拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼
快訊／威力彩連18槓！下期上看8.8億　財神今晚還在睡
《飢餓遊戲》爆霸凌孫協志　本尊親發聲明了！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國產木材變好潮！　台灣工藝中心跨界合作審計網美店

南警強力後盾　刑警之友會慰勉刑大辛勞

《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄　陶卉從做資源回收到越劇老師

療癒山城新品牌「茶山繚療」　新北推五感體驗坪林之美

宜蘭綠博會縣市週4／18開跑　新北市民享門票100元優惠

台南加速安平二期海砂屋都市更新重建　審議通過都市計畫容積檢討作業

南投79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人難追源頭

台東今日再+8　7例與成功進香團接觸

「班班有冷氣」完工啟用　彰化213校11萬師生受益

油煙擾民民眾陳情　議員蔡旺銓率環保稽查採樣

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

《單戀原聲帶》結局！韓韶禧送走他哭了　「現在才明白單戀」追回朴炯植

國產木材變好潮！　台灣工藝中心跨界合作審計網美店

南警強力後盾　刑警之友會慰勉刑大辛勞

《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄　陶卉從做資源回收到越劇老師

療癒山城新品牌「茶山繚療」　新北推五感體驗坪林之美

宜蘭綠博會縣市週4／18開跑　新北市民享門票100元優惠

台南加速安平二期海砂屋都市更新重建　審議通過都市計畫容積檢討作業

南投79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人難追源頭

台東今日再+8　7例與成功進香團接觸

「班班有冷氣」完工啟用　彰化213校11萬師生受益

油煙擾民民眾陳情　議員蔡旺銓率環保稽查採樣

最佳進步獎名單「沒勇士波爾」　格林：莫蘭特是MVP候選人

丁小芹假釋母親自接風！親友車貼監所門口爆特權...桃女監回應了

工業富聯擬斥資10億元　投資軟銀獨角獸「思靈機器人」

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！　挨轟丟臉錄《RM》揭真相

明北東部濕涼「高溫剩21度」！越晚雨越大　熱飆30℃↑時間點曝

快訊／大哥EVGA開放顯卡「直購」官網秒當　網嗨炸：等等黨獲勝了

Nissan推「越野風」7人座休旅！具備7種駕駛模式、最大馬力284匹

快訊／總統府1名委外電腦維護人員確診　15密切接觸者火速篩檢

立委考察金門戰備　江啟臣：96台海危機「戰爭邊緣」印象最深刻

才因脫口罩看演唱會被罵！　梁鉉錫連出庭也「全程無罩」韓媒看傻

地方熱門新聞

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

大甲媽回鑾深夜11點抵鎮瀾宮安座

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人

阿嬤騎電動車半路「刁車」　警服務到家揪甘心

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

隱身夜間潮間帶海味　漁民摸黑捕「猴水仔」

澎1男確診「CT值14.5病毒量高」

何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

中華跆拳道代表隊韓國參賽　台中伴手禮業者齊聲加油

「戰術止血帶」成功救命

順億鮪魚首家新型態店型落腳桃園

大甲媽回鑾警重兵佈署防搶轎

「金門古寧儲能系統」動土

更多熱門

相關新聞

林務局培育部落小木匠

林務局培育部落小木匠

林務局南投林管處為提升部落木工技藝搭配國產材利用，特別為信義鄉4個部落國小生規劃「森林敲敲畫-小木匠養成班」訓練課程，希望透過林產物創作，並運用電絡燙金開發部落特色之林產品，進而培養部落小學生木工技藝與興趣，並讓部落居民了解森林林產物的功能。

林務局供國產柳杉木材　供原民重建傳統住屋

林務局供國產柳杉木材　供原民重建傳統住屋

台東國產材家具展揭幕　疏伐木展現部落木藝

台東國產材家具展揭幕　疏伐木展現部落木藝

台灣木材自給率不到1%！5原生樹種有望翻轉

台灣木材自給率不到1%！5原生樹種有望翻轉

從餐具到傢俱　台灣國產材更適合在地氣候

從餐具到傢俱　台灣國產材更適合在地氣候

關鍵字：

國產材

讀者迴響

熱門新聞

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

更多

最夯影音

更多
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面