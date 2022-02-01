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工藝中心初二起春節特別活動　早體驗手作、晚欣賞光雕還有好康

▲工藝中心推出「相揪來過年」新春活動，每天傍晚5時30分可賞光雕秀。（圖／國立工藝研究發展中心提供）

▲工藝中心推出「相揪來過年」新春活動，每天傍晚5時30分可賞光雕秀。（圖／國立工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心春節期間自2月2日（初二）起推出特別活動，包括工藝展演、體驗活動、市集與夜間光雕等，從早到晚不打烊，以內容多元豐富的台灣工藝向民眾傳達新年祝福，也邀請國人一同來感受工藝手作的樂趣。

工藝中心主任張仁吉表示，春節特別活動包含「工藝市集」，讓民眾能將熱鬧市集中的工藝品帶回家；「構樹捶打及手抄紙體驗」等工藝體驗，運用臺灣原生樹種（構樹）為媒材、結合手抄紙示範，體驗構樹皮獨特的纖維紋理以及手工造紙的工藝美感；「工藝Live Show」由木雕工藝師沈培澤現場從原木至一件成品，展示木雕創作。

▲工藝中心推出「相揪來過年」新春活動。（圖／國立工藝研究發展中心提供）

▲工藝中心推出「相揪來過年」新春活動（下同）。（圖／國立工藝研究發展中心提供）

此外，中心也邀請工藝修復師進駐，進行鋦釘、花釘及包口等陶瓷修復技法介紹與示範，讓民眾欣賞作品再生之美，亦能瞭解文物正確保存的修復再創新的思維；「工藝好聲音」，透過工藝材質製作的樂器，結合音樂人的精湛技藝，感受工藝與音樂的美妙協奏曲。其他還有工藝閱讀、工藝影展、工藝線上展等。

▲工藝中心推出「相揪來過年」新春活動。（圖／國立工藝研究發展中心提供）

晚間部分，「工藝・光夜 Craft Night」每天傍晚5點30分起將以工藝文化館為背景，透過光雕畫面呈現出12件具代表性之工藝品，及12種工藝技法，祝福國人整年圓滿豐收；而由多位工藝師運用溫潤自然的竹材，創作工藝雕塑及竹藝造景等地景藝術，也坐落園區各處，傳達自然與生命力等綠工藝精神。

工藝中心春節特別活動將自初二至初六、每天上午9點至晚間8點辦理，中心指出，逛園區還有機會領取限量春節福卡，享工藝品購物及住宿優惠；詳情及最新消息請至該中心網站（http://www.ntcri.gov.tw/），或電049-2334141分機628查詢。

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