木藝創生！台東國產材家具展揭幕　利用疏伐木串聯部落木藝

▲▼台東木藝創生國產材家具展」在台東故事館正式揭幕登場。（圖／台東林管你提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

由向陽薪傳木工坊與台東林區管理處合作辦理「台東木藝創生國產材家具展」於8日在台東故事館正式登場，展期將持續到今年12月30日止，歡迎各界蒞臨指導參觀。

自2016年起，林務局即透過加強培力及輔導臺東在地具有參與振興國產材產業的潛在夥伴，向陽薪傳木工坊即為其中重要的一員，台東處與工坊合作生產疏伐木家飾或宣導產品，及委請辦理國產材研習教育課程，協助工坊在穩定運作及提供在地就業機會的前提下，作為國產材推廣宣傳的重要據點，

▲▼本次家具展的家具以明式家具為設計，透過木工精細技巧，展現國產材的特性與美感。

此次展出的3套家具作品，是由屏東科技大學黃俊傑教授以居家空間的創意設計概念為基礎，親自帶領教導工坊的夥伴，使用由台東林管處合作提供的國產疏伐木材包括紅檜、柳杉、桃花心木、相思樹、楠木及櫧櫟類等製作產出，其中包括玄關系列的人客椅、屏風、玄關桌，書房系列包括書架、書桌、辦公椅及燈具，餐廳系列則有餐桌、餐椅及中島餐櫥櫃等套裝家具。

家具展除了展現向陽薪傳10年有成、部落青年製作家具成熟的技藝成果外，也積極呼應林務局的推廣國產材政策，開發多元疏伐木的利用價值。

▲向陽薪傳木工坊致贈感恩禮給一路陪伴工坊走來的貴賓，工坊全體工匠致贈感恩禮給一路陪伴的前公東高工黃清泰校長。

家具展作品創作期間，指導老師及工坊夥伴們幾近廢寢忘食的投注極大的心力，運用這些國產材將不同木材特色一一呈現出來。

林管處表示，後續將結合向陽薪傳木工坊，運用台東地區的國產疏伐木，透過串連部落的木藝教室，嘗試規劃融合木育體驗的在地產銷的套裝旅遊模式，讓民眾有更多的機會參與木作體驗，也在提高國產材能見度同時，促進部落就業機會及相關產業經濟。

