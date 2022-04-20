煩惱如何慶祝母親節？　郭信良議長邀到台南市議會看表演

▲台南市議會與市府合辦「感恩慈暉情」系列活動，郭信良議長與黃偉哲市長等人，邀請民眾帶著媽媽到議會廣場看表演，用行動寵愛母親。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了與鄉親歡度母親節，台南市議會與市府合辦「感恩慈暉情」系列活動，20日郭信良議長與黃偉哲市長等人，一起揭曉活動內容，邀請民眾帶著媽媽到議會廣場看表演，用行動寵愛母親。

郭信良議長、市長黃偉哲以及劉米山、林阳乙、楊中成、林易瑩、尤榮智、林燕祝、許至椿、黃麗招、李偉智、李鎮國、吳禹寰、杜素吟、陳怡珍、周麗津、許又仁、Ingay Tali、蔡秋蘭、林美燕、盧崑福、陳秋萍、蔡旺詮、趙昆原等議員指出，今年與市府共同主辦的「感恩慈暉情」系列活動較去年更為豐富，從4月23日起，一連3週週末在議會廣場都有活動，尤其4月29日到5月1日這3天晚上，分別邀請到慈濟高級中學、永仁高中與舞動生活舞蹈教室、奇美曼陀林樂團A團演出，場場精采，不容錯過。

郭信良議長表示，4月29日感恩音樂會，集結慈濟高中合唱團、打擊樂團、手語團、弦樂團及舞蹈團，國小、國中及高中部的學生都出動了，十分令人期待。4月30日的舞蹈表演由永仁高中國中部舞蹈班擔綱，穿插舞動生活舞蹈教室的小小孩芭蕾舞演出，要和阿母來場約會。5月1日則再次邀請到奇美曼陀林樂團A團壓軸演出，水準更是無庸置疑。

除了上述表演，4月23、24日先由街頭藝人打頭陣，演唱大家耳熟能詳的歌曲。5月7、8日下午4點開始，議會廣場有崇正基金會辦理的府城素食啤酒市集，這兩天晚上同樣有音樂饗宴，讓大家在母親節不必煩惱如何慶祝，能夠乘著晚風，輕鬆享受美食、欣賞音樂。

另外，4月23日至5月2日，議會大廳還有李玉婷、林宜潔兩位藝術家的《尋見》畫展，一次滿足媽媽們對藝術的愛好。鑑於近來新冠肺炎確診案例增加，郭信良議長強調議會已做好防疫準備，表演者會全程配戴口罩，需脫口罩的演唱者則會在當日先快篩，民眾可安心前來共度母親節。

黃偉哲市長表示，去年受到郭信良議長號召，與議會合辦母親節活動，得到廣大迴響，每場都有上千人參加；今年再度辦理活動，表演節目雖然有所不同，但對媽媽的崇敬之意不變，而且這些活動有別於傳統模範母親表揚，是慶祝母親節的另一種選擇，希望大家懷抱著孝順的心，與媽媽一起來看表演。