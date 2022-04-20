防2歲童憾事重演　柯文哲：救護車系統不再區分病人是否確診

▲北市救護車規範。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市一名2歲男童因新冠肺炎重症離世，過程中家屬通報新北衛生局，但仍花了2個小時才送到醫院。對此，台北市長柯文哲表示，台北市的救護車系統不會再分病人確診與否，應該把每一個病人視為新冠肺炎病人，出勤人員要戴N95口罩、面罩、防護衣，該穿就穿好，這樣才不會延誤時間。

柯文哲說，舉例論證，以前還在台大醫院上班時，常討論住院病人要不要測HIV，因為醫護常會碰到血、怕不小心被愛滋病感染，但經過內部討論結果是「防不勝防」，每一個醫師、護理師工作的時候，都有假設病人有很多奇怪的病，「就算不是愛滋，也可能會是梅毒」，最後決定是醫生護理師自己做完整防備。

所以柯文哲說，台北市的救護車系統，不會再分病人確診與否，當社區有太多潛藏感染源時，應該把每一個病人視為新冠肺炎病人，出勤人員要戴N95口罩、面罩、防護衣，該穿就穿好，這樣才不會延誤時間。

副市長黃珊珊也表示，此消息令人心痛不已，北市在去年5月確實也發生許多這類遺憾，因此她指示市府「全程三級防護」，不論確診與否，都不得拒絕任何緊急救護需求，「新北的憾事，更是讓我們再一次提醒自己，不可以再發生」。