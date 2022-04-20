16縣市有公布足跡！本土+2386例　72張「活動史一次看」

▲疫情大爆發，確診足跡只增不減。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2386本土病例，另增95例境外移入，目前4月本土病例統計截至今日已超過1萬4千多人。其中，本土2386例分布21縣市，當中以新北市822例最多，接著是台北市471例、桃園市387例、基隆市191例。稍早，多個縣市紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案分佈為新北市（822例）、台北市（471例）、桃園市（387例）、基隆市（191例）、高雄市（97例）、宜蘭縣（89例）、花蓮縣（86例）、台中市（76例）、屏東縣（31例）、台南市（24例）、新竹縣（23例）、彰化縣及南投縣（各17例）、苗栗縣（16例）、雲林縣（14例）、新竹市（11例）、台東縣（5例）、嘉義市及連江縣（各3例）、嘉義縣（2例）、澎湖縣（1例）。。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

新北市政府日前已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。不過，雖不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲20日宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市

●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣





●嘉義縣

今日無公共足跡史

●嘉義市

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

●台東縣