民怨爆！排200公尺等快篩　桃市府：視狀況調整增設篩檢站

▲中壢區仁德里長邱仁德接獲里民陳情指稱，疫情緊張，中正公園篩檢站今天要排1個半小時才輪得到。（圖／邱仁德里長提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣疫情持續嚴峻，今天新增確診個人飆破2000，桃園市更多達387人再創單日新高，中壢區仁德里長邱仁德指出，接獲里民陳情，中正公園篩檢站大排長龍，市民排隊長達200公尺，要等候1個半小時才能輪到快篩，建議增設採檢能量以紓解快篩人潮；市府衛生局副局長蘇柏文表示，若市民需求增加會視狀況調整篩檢站。

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▲中壢區中正公園篩檢站今天上午長達200公尺排隊人龍。（圖／邱仁德里長提供）

中壢區仁德里長邱仁德說，今天早上接到里民陳情，說中正公園篩檢站排隊要1個半小時才輪到，現場長長的人龍足足超過200公尺，幾乎繞了半座公園寬度，尤其中壢區人口超過40萬人，希望政府能增加採檢量能，是否應該增設第二、第三篩檢站來分流，以符合近日爆增篩檢人數。

對此，市府衛生局副局長蘇柏文解釋，是否增設篩檢站，主要看市民需求量是否增加，若人數確實增加，會向中央爭取，再與11家責任醫院協調增設篩檢站，這部分需要視狀況來調整。

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