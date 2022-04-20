台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊隊員柯又豪、林邑龍，發現64歲男子OHCA無呼吸及心跳，立即全力施救搶命成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，19日下午接獲119通報，下營區文化街有民眾需救護，麻豆分隊立即出動救護車，隊員柯又豪、林邑龍到場後，發現64歲男子OHCA無呼吸及心跳，立即全力施救搶命成功。

消防局指出，隊員柯又豪、林邑龍立即施行高品質CPR及AED並電擊2次及建立進階呼吸道i-gel及靜脈管路，再由高級救護技術員柯又豪給予患者強心針(Epinephrine)於車上送醫前恢復正常呼吸及心跳，持續監控患者之生命徵象，並立即後送至麻豆新樓醫院救治。

第二大隊大隊長丁春能表示，麻豆分隊柯又豪為二大隊緊急救護技術EMTP教官及林邑龍為2021年度二大隊出勤緊急救護IV注射成功率排行榜第一名，非常肯定這2位同仁平常站在救護工作第一線，對台南市這個大家庭的無私奉獻與犧牲，在面對日趨複雜的災害現場，也能不斷精進救災、救護技能，認真付出，著實肯定。

消防局消防之友會第二大隊辦事處胡正德處長表示，肯定這2位同仁積極搶救生命的辛勞付出，將會頒發獎勵金，肯定救災、救護同仁用心守護市民，消友會願全力作為消防兄弟最大後盾。

消防局李明峯局長表示，近年來台南市緊急救護OHCA（到院前心肺功能停止）患者急救成功率2021年攀升至31.87％，再創新高；另台南市消防局全面推行12導心電圖監測後，2021年也成功救回94人，消防局將持續落實黃偉哲市長施政理念守護大台南市民生命財產安全。